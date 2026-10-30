Сикорский заявил, что у него есть послание для Лаврова, которое он передаст во время встречи G20

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что у него есть послание для российского коллеги Сергея Лаврова , которое он намерен передать ему во время встречи в формате G20.

Об этом сообщает PAP.

Глава польского внешнеполитического ведомства отметил, что намерен передать Лаврову то же послание, которое уже адресовал ему на заседании Совета Безопасности ООН: «Сергей, скажи своему руководителю, что хватит, пусть это закончится. Пять лет этой кровавой войны — ее нужно прекратить».

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На вопрос о приглашении на встречу с главой МИД России Сикорский ответил, что «это неудобная ситуация».

«Мы хотели бы, чтобы Россия начала вести себя как член тех клубов, к которым она принадлежит и в которых действуют определенные правила. Если ты член клуба, то должен вести себя как джентльмен, а некоторые, к сожалению, не умеют этого делать», — сказал он.

Сикорский сообщил, что двухдневная встреча министров в американском штате Джорджия будет посвящена вопросам, связанным со свободой судоходства, доступом к продовольствию и энергетикой.

«По всем трем вопросам Польше есть что сказать, ведь свобода и безопасность судоходства на Балтийском море — это важный вопрос; критическая инфраструктура на дне Балтийского моря; а тот факт, что зерно из Украины и Европы не доходит до Египта и других стран, является одной из причин, по которым кровавая российская агрессия против Украины должна прекратиться», — отметил он.

30 октября глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Соединенные Штаты, где примет участие в министерском заседании G20.

На саммите дипломатов, который пройдет в Атланте 30−31 октября, будет председательствовать госсекретарь США Марко Рубио. Это мероприятие станет подготовкой к саммиту лидеров стран G20, который президент Дональд Трамп примет в своем гольф-клубе в Майами в декабре 2026 года.