Главы МИД G20 не смогли согласовать заявление по итогам саммита из-за России и Китая 2 марта, 16:21 Саммит глав МИД G20 проходил в Нью-Дели (Фото:REUTERS/Anushree Fadnavis)

Министры иностранных дел Большой двадцатки (G20) не смогли согласовать совместное заявление по итогам двухдневной встречи, которая закончилась в Нью-Дели в четверг, 1 марта. Об этом сообщает агентство AP.

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что по вопросу полномасштабной войны России против Украины существуют «расхождения».



«Если бы наши мнения идеально совпадали по всем вопросам, это было бы коллективное заявление», — сказал он.

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Агентство Bloomberg со ссылкой на слова Джайшанкара сообщает, что вместо официального совместного заявления по итогам встречи опубликуют итоговый документ.

По словам министра, участники встречи пришли к согласию по большинству вопросов, таких как обеспечение продовольственной и энергетической безопасности, изменения климата, гендерные вопросы и борьба с терроризмом.



Как пишет AP, страна-агрессор Россия и Китай выступали против двух абзацев, взятых из декларации G20 на Бали в 2022 году. В них было сказано, что война в Украине причиняет огромные человеческие страдания, обостряет проблему мировой экономической нестабильности, подчеркивалась необходимость соблюдать международное право и не допускать применения или угроз применения ядерного оружия.

Индия призывала членов G20 достичь консенсуса по вопросам, которые беспокоят более бедные страны, «даже если более широкий раскол между Востоком и Западом по Украине не удастся разрешить», сообщает агентство.

«В то время как другие, включая госсекретаря США Энтони Блинкена, решили подчеркнуть свою роль в урегулировании мировых кризисов, разделение было ощутимым», — сказано в материале.

Tagesschau сообщает, что большинство стран осудили агрессивную войну России и потребовали вывести российские войска с украинской территории.



Россия и Китай также заблокировали совместное коммюнике по войне России против Украины после саммита министров финансов и глав центральных банков G20 в индийском Бангалоре.

Во время саммита G20 в Нью-Дели госсекретарь США Энтони Блинкен впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину встретился со главой МИД страны-агрессора РФ Сергеем Лавровым.

МИД Китая 24 февраля опубликовал «мирный план» со своими идеями «урегулирования» войны России против Украины. Он состоит из 12 пунктов, среди которых призыв к прекращению огня, отмене санкций и возобновлению переговоров.

В документе никаких упоминаний о выводе российских войск с оккупированных территорий Украины, но есть пункт об уважении суверенитета всех стран. Пекин также выступил против применения ядерного оружия.

Президент Украины Владимир Зеленский считает положительным тот факт, что Пекин начал говорить об Украине, но не согласился с некоторыми пунктами. Президент США Джо Байден отверг китайский «мирный план», заявив, что его реализация выгодна только России.

