Мировые лидеры откажутся от «семейного фото» на G20 из-за присутствия России — СМИ

12 ноября, 16:07
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На Бали скоро начнется саммит Большой двадцатки (Фото:REUTERS / Willy Kurniawan)

На Бали скоро начнется саммит Большой двадцатки (Фото:REUTERS / Willy Kurniawan)

Мировые лидеры не будут участвовать в официальном «семейном фото» во время встречи на саммите G20 на Бали на следующей неделе из-за общего дискомфорта в связи с присутствием российских представителей на саммите, пишет The Guardian.

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Как пишет издание, традиционно мировые лидеры становятся вместе для совместного фото в начале саммитов, ведь приветствие лидеров друг с другом и их общение становится источником интересной динамики.

Видео дня

Но на саммите в Индонезии, который начнется в следующий вторник, 15 ноября, фотографий не будет — даже несмотря на то, что российский диктатор Владимир Путин заявил, что не будет на нем присутствовать.

Вместо него на Бали приедет глава МИД РФ Сергей Лавров.

На саммите глав МИД стран G20 в июле 2022 года участники бойкотировали Лаврова во время совместных фотосъемок.

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В Кремле долгое время не давали четкого ответа о том, приедет ли Путин на саммит G20 на Бали. В конце концов, российский диктатор не будет участвовать даже в онлайн-формате.

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите G20 в Индонезии в онлайн-формате.

На следующей неделе лидеры 20 крупнейших экономик мира соберутся в Индонезии. СМИ писали, что они планируют осудить применение или какие-либо угрозы применения ядерного оружия.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия МИД России Сергей Лавров Большая двадцатка G20 Саммит G20 МЗС РФ Война России против Украины саммит G20 Бали

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