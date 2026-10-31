Каллас заявила, что Лавров на встрече G20 не продемонстрировал никакой готовности к миру

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи глав МИД стран G20 в США не продемонстрировал готовности к мирным переговорам.

Об этом она заявила в комментарии агентству AFP, сообщает The Guardian.

Отвечая на вопрос, сигнализировал ли Лавров о готовности Москвы пойти на уступки ради прекращения войны, Каллас отметила, что таких признаков не было.

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«Даже если бы они [представители российской власти] утверждали обратное на словах, их действия свидетельствуют об ином», — заявила дипломат.

Глава европейской дипломатии подчеркнула, что Россия должна подтвердить готовность к переговорам конкретными шагами. Она также обратила внимание на то, что июль, август и сентябрь стали самыми смертоносными месяцами для гражданского населения Украины.

Кроме того, Каллас заявила, что во время встречи G20 Лавров распространял ложь о войне против Украины.

«Конечно, он озвучил много лжи, много искаженных фактов, которые мы впоследствии смогли опровергнуть», — сказала Каллас.

Дипломат призвала продолжать давление на Москву, в частности для обеспечения прекращения огня в Черном море.

Участие Лаврова во встрече глав МИД G20

30 октября стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров летел на саммит G20 в США более 20 часов из-за необходимости облетать воздушное пространство государств, которые Москва считает «недружественными». В общей сложности Россия относит к «недружественным» 49 государств, большинство из которых являются членами Европейского союза. Встреча министров иностранных дел стран G20 — одно из ключевых мероприятий перед саммитом лидеров объединения, запланированным на 14−15 декабря в Майами.

Участие Лаврова в двухдневной встрече вызвало недовольство у представителей ряда стран G20. В частности, министр иностранных дел Канады Анита Ананд, ранее критиковавшая участие Лаврова, пропустила начало пленарного заседания. Её пресс-секретарь объяснила это задержкой, вызванной саммитом Канада — ЕС в Монреале.

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Кроме того, из официальной программы встречи исключили традиционное совместное фото участников G20. Такое решение было принято после того, как некоторые европейские представители заявили, что не будут фотографироваться вместе с российским министром. По данным СМИ, против совместного фото выступила примерно треть участников, в частности Австралия и Канада.