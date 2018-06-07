Футбол вне политики. О чем говорится в резолюции конгрессменов США к ФИФА

Американские законодатели призывают Международную федерацию футбола предоставить публичные разъяснения, почему она продолжает планировать проведение Чемпионата по футболу в России

Осудить проведения в России Чемпионата мира по футболу. Двухпартийную резолюцию следующего содержания представили в Конгрессе США. В документе говорится о нарушении международных законов и уход от ценностей FIFA накануне Чемпионата Мира 2018. Резолюцию на рассмотрение внесли члены Палаты представителей американского Конгресса - республиканка из Флориды Илеана Рос-Лехтинен и демократка из Огайо Марси Каптур. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Содержание резолюции

Конгрессмены США напоминают, что российская агрессия и оккупация территорий Украины привели к гибели 10 тыс. человек. Война привела к 1 млн 600 тыс. внутренне перемещенным лицам и притеснения коренных крымских татар. В резолюции отмечается, что США и международное сообщество должно продолжать работу над тем, чтобы Россия ответила за свои поступки и понесла наказание за нарушение международного права.

Необходимо принимать меры для предупреждения дестабилизирующих действий Кремля.

Россия нарушает гуманные ценности FIFA, сама же Международная федерация футбола никак не реагирует

Американские законодатели призывают Международную федерацию футбола предоставить публичные разъяснения, почему она продолжает планировать проведение Чемпионата по футболу в России. Ведь стоит учитывать, что РФ остается под международными санкциями за агрессию, которая продолжается против Украины, и незаконную оккупацию Крыма.

Среди указанных в резолюции фактов нарушений - вторжение в Украину, задокументированные случаи нарушения прав человека, арест и заключение политических активистов и журналистов. Во время выступления Марси Каптур подчеркнула: важно не подорвать эффективность глобальных санкции в отношении России.

"Когда внимание всего мира обращено к Чемпионату в России, резолюция четко демонстрирует, что Конгресс не забыл о затянувшейся российской кампании по дезинформации, вмешательстве в выборы, насилие в разных точках мира и нарушениях прав человека", - отметила Каптур.

Хватит ли психологического давления

Поддержала коллегу республиканка Илеана Рос-Лехтинен. Она добавила, что футбольный чемпионат для России - это попытка очиститься и возможность обогатиться. В то же время Рос-Лехтинен не советует туристам ехать в страну тиранического режима.

"Нам нужно стараться сделать так, чтобы режим Путина ответил. И призвать FIFA изменить правила, чтобы диктаторы больше не смогли удостоиться проведения престижных мероприятий", - сказала республиканка.

Инициативу обоих политиков поддержал и член комитета нижней палаты по международным делам, конгрессмен-демократ Элиот Энгел.

Проведение Чемпионата в РФ подрывает эффективность глобальных санкции в отношении России

Ценность резолюции заключается именно в том, что документ активно продвигают и демократы, и республиканцы, рассказал эксперт-международник Борис Тизенгаузен. Но документ будет иметь, скорее, не практический, а психологический эффект. Несмотря на то, что в тексте указано, что Россия нарушает гуманные ценности FIFA, сама же Международная федерация футбола никак не реагирует.

"Еще в апреле Ричард Блюменталь, американский сенатор, написал письмо FIFA, в котором попросил забрать у России заявку на проведение чемпионата, на что в FIFA ответили, что футбол вне политики. Типа мы объединяем людей. Деньги никто терять не хочет. Что касается конкретно этой резолюции, то если она будет принята, в мире еще раз подтвердят, что Россия - агрессор и изгой", - отметил Тизенгаузен.

Тизенгаузен добавил: никто из американских политических лидеров не собирается посещать Чемпионат мира по футболу. А вот относительн европейских партнеров такой уверенности нет.

Ранее сообщалось, что 5 тыс. граждан Украины приобрели билеты на Чемпионат мира по футболу-2018 несмотря на политическую ситуацию.

Напомним, что министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс раскритиковал идею проведения Чемпионата мира по футболу в России и назвал это "глупой идеей".