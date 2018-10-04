04 октября 2018, четверг

"Фундаментально неадекватная реакция": Климкин прокомментировал высылку украинского консула из Венгрии

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Климкин заявил, что реакция Венгрии на высылку своего консула с Береговая была

Климкин заявил, что реакция Венгрии на высылку своего консула с Береговая была "фундаментально неадекватной"

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал "фундаментально неадекватной реакцией" Венгрии решение выслать украинского консула в ответ на высылку венгерского дипломата из Берегово.

Об этом украинский министр написал у себя в Twitter.

"Мы не нарушаем международного права, венгерские законы, и вообще действуем как положено дипломатам", - подчеркнул Климкин.

По его словам, высланный из Венгрии дипломат будет трудоустроен в Представительство МИД в Ужгороде.

4 октября Украина объявила персоной нон грата консула Венгрии в Берегово и приказала покинуть страну в течение 72 часов.

В ответ глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил о высылке консула Украины.

В Украине разгорелся скандал вокруг выдачи венгерских паспортов в Берегово Закарпатской области. СМИ обнародовали видео, тайно снятое в консульстве Венгрии, на котором новые венгерские граждане под бокал шампанского принимают присягу на верность Венгрии и получают документы.

Также в консульстве знакомят с правилами пользования паспортом. В частности, украинским пограничникам новые венгры должны показывать украинский паспорт, а венгерским - венгерский "утлевел" (аналог загранпаспорта).

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