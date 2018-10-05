Фундаментально неадекватная реакция. Как Венгрия трактует попытки Украины выйти из-под ее влияния

Глава МИД Климкин заявил, что готов к жестким, однако справедливым действиям по отношению к Венгрии

Министр иностранных дел Павел Климкин отметил, что Украина не нарушает международное право и венгерские законы. Высланный из Венгрии дипломат будет трудоустроен в представительстве МИД в Ужгороде, добавил Климкин. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Адекватный ответ

Венгрия решила выслать украинского консула в ответ на аналогичный шаг Киева, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Украинский дипломату также предоставлено 72 часа для того, чтобы он покинул страну. Сийярто также обвинил украинскую власть в популизме.

"Украина продолжает обострять конфликт. Они ведут кампанию против закарпатских венгров. Это потому что в Украине скоро выборы. Президент хочет завоевать популярность ненавистью к этому меньшинству. Мы высылаем украинского консула. Это адекватный ответ", - сказал Сийярто.

Персона нон грата

В Берегово персоной нон грата объявили венгерского консула. У него есть 72 часа для того, чтобы покинуть территорию Украины. Соответствующее распоряжение Министерства иностранных дел передали послу Венгрии в Украине.

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В заявлении ведомства значится, что согласно Венской конвенции дипломат занимался не совместимой со статусом должностного лица деятельностью. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что такие действия жесткие, но справедливые.

"Речь не идет о том, чтобы ухудшить отношения с Венгрией. У нас есть проект мероприятий, к которым мы можем прибегнуть или не будем этого делать. Наша стратегия - жесткий последовательный, но конструктивный диалог. Венгерская сторона пообещала нам изменить название полномочного", - рассказал Климкин.

Украину не воспринимают серьезно

По мнению бывшего министра иностранных дел Константина Грищенко, правительство Орбана не воспринимает Украину серьезно и проводит неконструктивную политику по отношений к ней. Украина должна просить западных партнеров повлиять на Венгрию, чтобы та удержалась от таких провокационных действий, добавил Грищенко.

"Думаю, что это не совсем адекватные действия, потому что пришлют нового консула, который будет действовать точно так же. Любой сосед, независимо от размера, влияния, ядерного или неядерного статуса может навязывать нам то, что Украина должна делать. Толковать наши положения так, как ей нравится. Они неправы", - отметил Грищенко.

Политический момент

Обмен консулами вместо ухудшения отношений может их перезагрузить, считает эксперт по украинской-венгерских отношений, политолог Дмитрий Тужанский. Он предположил, что в ближайшее время будет видно, готовы ли к пониманию Украина и Венгрия. Тем не менее от своих политических заявлений стороны не откажутся, добавил Тужанский.

"Двусторонние отношения - это как танго. Не может только Киев хотеть или Будапешт. Для Будапешта - это больше политика, чем технический момент", - рассказал Тужанский.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин вскоре поедет на Закарпатье для встречи с представителями венгерской, румынской и словацкой национальных меньшинств. А издание Европейская правда со ссылкой на собственные источники сообщило, что венгерского консула, которого выслали из Украины, зовут Дьердь Ваш. Однако на официальном сайте консульства его имя отсутствует.

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В конце сентября в сети появилось видео в котором показано как украинцы на Закарпатье получают венгерские паспорта. На видео консул призвал закарпатцев скрывать свое гражданство от украинской власти.