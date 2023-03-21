В МИД Японии подтвердили, что премьер Кисида приедет в Киев 21 марта, 11:16 Фумио Кисида впервые посетит Украину, в Киеве он встретится с Зеленским (Фото:Julia Nikhinson/Reuters)

Во вторник, 21 марта, премьер-министр Японии Фумио Кисида приедет в Украину.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Японии, подтвердив сообщения СМИ, распространенные накануне.

В пресс-службе японского внешнеполитического ведомства сообщили, что Кисида встретится в Киеве с президентом Владимиром Зеленским и выразит ему свое уважение «за мужество и стойкость украинского народа», вставшего на защиту своей страны.

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«Премьер-министр Кисида, как Япония и G7, председателем которой является Япония, прямо передаст нашу солидарность и непоколебимую поддержку Украине», — отметили там.

Ожидается, что японский премьер решительно выступит против вооруженной агрессии РФ и подтвердит свою решимость поддерживать международный порядок, основанный на верховенстве закона.

22 марта он посетилт Польшу, а затем вернется в Японию.

6 января Зеленский и Кисида провели телефонный разговор. Токио хочет пригласить президента Украины принять участие в онлайн-формате в саммите G7, который пройдет 19−21 мая в Хиросиме. Также Япония готовит комплексный план для поддержки Украины, который представит в «соответствующее время».

Это будет первый визит Кисиды в Украину.