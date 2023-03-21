Премьер Японии посетил Бучу и встретился с Зеленским 21 марта, 21:31 Фумио Кисида в Буче 21 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Премьер-министр Японии Фумио Кисида во вторник, 21 марта, посетил Бучу Киевской области и увидел следы военных преступлений страны-агрессора России.

Как сообщает агентство Reuters, Кисида возложил венок возле церкви, где находилось место массового захоронения мирных жителей, и почтил память жертв российской агрессии.



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«Год назад мир был поражен, увидев убийства ни в чем не повинных мирных жителей в Буче. Посетив это место, я чувствую сильную злость из-за этих зверств», — сказал Кисида.



Японский премьер подчеркнул, что его страна продолжит «прилагать огромные усилия для восстановления мира в Украине».

Кисида также встретился с президентом Владимиром Зеленским. Как сообщает пресс-служба Офиса президента, они подписали декларацию об особом глобальном партнерстве, обсудили реализацию украинской формулы мира, расширение санкций против страны-агрессора, участие Японии в Fast Recovery Plan и сотрудничество в рамках председательства Токио в G7.

Президент Украины сказал, что предложил Кисиде сосредоточиться на поддержке украинских медучреждений и восстановлении некоторых секторов экономики — автомобилестроение и «зеленая трансформация».

21 марта премьер Японии посетил Украину с неанонсированным визитом. 22 марта он посетит Польшу, а затем вернется в Японию.