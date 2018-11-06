06 ноября 2018, вторник

FT: Организаторы форума в Давосе не пригласили российских олигархов из-за санкций США

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Организаторы форума в Давосе посчитали, что их присутствие нежелательно

Организаторы форума в Давосе посчитали, что их присутствие нежелательно

Трех российских олигархов, попавших под санкции США, не пригласили на Всемирный экономический форум в Давосе, сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

По информации FT, в список нежелательных гостей внесли совладельца Русала Олега Дерипаску, владельца группы Ренова Виктора Вексельберга и главу ВТБ Андрея Костина.

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Против трио российских олигархов в апреле были введены санкции США, им запретили вести бизнес с американцами, а также заморозили их активы в США. Несмотря на то, что американские санкции не запрещают им въезжать в Швейцарию, организаторы форума в Давосе решили следовать требованиям Вашингтона.

"Речь идет не о законе [о санкциях против РФ]. Они [организаторы форума] испытывают огромное давление со стороны США, чтобы они [Дерипаска, Вексельберг и Костин] не были приглашены", - заявил один из источников.

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Один из собеседников отметил, что это решение подорвало все усилия организаторов убедить президента России Владимира Путина принять участие в форуме в Давосе.

Напомним, что 6 апреля США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний. В список, в частности, попали Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов, Андрей Костин и Алексей Миллер.

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