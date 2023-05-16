«Скажи им, что Россию не любишь». ФСБ вербует экс-боевиков ИГИЛ и пытается внедрять их в украинские батальоны — СМИ 16 мая, 12:32 Здание ФСБ РФ (Фото:Фотобанк Moscow-Live/www.flickr.com)

ФСБ вербует бывших боевиков Исламского государства — и пытается внедрять их в украинские батальоны, сообщает Медуза.

В расследовании описана история террориста ИГИЛ Бауржан Култанова, который «разочаровался» в боевиках и в 2014 году скрылся в Стамбуле, где попросил политическое убежище в ООН, но не сообщил о своем прошлом. Когда всплыла информация о его террористическом прошлом, Култанова задержали.

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В РФ на него завели дело и в 2015 году вернули из Турции в Россию.

Из аэропорта Култанова увезли в Астрахань. За боевиком в аэропорт лично приехал капитан ФСБ Александр Гущин — он вел уголовное дело.

В первые сутки мужчина подписал признание, и один из следовавших ФСБ, работавших по делу, Александр Писарев неожиданно отнесся к террористу мягко.

Дело рассмотрели в особом порядке — и дали Култанову чуть более четырех лет колонии.

В преддверии приговора о возможности сотрудничества с ФСБ впервые заговорил с Бауржаном капитан Гущин.

«Срок по минималке дадим, а как уволишься, агента сделаем из тебя», — пересказал Култанов слова будущего куратора.

В расследовании сказано, что сотрудничество началось уже в колонии.

«Я подмахивал Гущину протоколы и лжесвидетельствовал. По приказу ФСБ по телевидению выступал», — вспоминает Бауржан.

Чаще всего оперативники показывали Култанову фотографии незнакомых ему людей, в которых он должен был «опознать» боевиков.

Освободился Култанов в 2019-м, но административный надзор ему в ФСБ разрешили не соблюдать. Вместо этого Гущин сообщил агенту о его первой «командировке» — в Украину.

В 2019-м Култанова начали готовить к внедрению в «чеченские группировки и татарские батальоны, которые хотят воевать за ВСУ». ФСБ хотела знать «полную информацию» про снабжение и личный состав соединений.

По словам боевика, над легендой прикрытия в ФСБ «решили не заморачиваться».

«Не надо ничего придумывать: твоя история и боевой опыт говорят сами за себя, — пересказывает Бауржан объяснения Александра Гущина. — Ты ж и правда террорист, мусульманин, сидел у нас. Просто скажи им, что Россию с ФСБ не любишь и хочешь помочь. Тебя с руками и ногами заберут».

Култанов рассказал, что подробные инструкции воспринимал с трудом.

«Я, честно сказать, даже не запоминал все эти украинские фишки. Я же там ни разу не был — когда не знаешь жит-быт, трудно запомнить», — сказал он.

Медуза пишет, что им стало известно и еще об одной попытке ФСБ завербовать бывшего боевика. Дагестанец Карим рассказал, что воевал в ИГИЛ, был в одном джамаате с Бауржаном Култановым и тоже отсидел за это после возвращения на родину.

По словам Карима, ФСБ на постоянной основе интересуется россиянами, которые едут «помогать-воевать» украинским войскам.