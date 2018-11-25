ФСБ утверждает, что Украина отправила к военным кораблям подкрепление

Судна ВМС Украины следуют в направлении места вооруженной провокации РФ в районе Керченского пролива с участием трех украинских военных кораблей и российского рейдового буксира, заявили в ФСБ России, передает РИА Новости.
Ранее Министерство иностранных дел Украины осудило вооруженную провокацию России в районе Керченского пролива.
Напомним, что утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира.
В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".
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