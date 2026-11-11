РФ заявила о задержании «польских агентов» в Калининградской области, в Польше назвали это очередной провокацией

Федеральная служба безопасности РФ заявила о задержании в Калининградской области, граничащей с Польшей и Литвой , двух «польских агентов», собиравших информацию о военных объектах и «социально-экономической ситуации» в регионе.

Об этом сообщило Радио Свобода в среду, 11 ноября.

Ни имен задержанных, ни их гражданства ФСБ не сообщила, заявив лишь, что они «были сотрудниками польского Агентства внутренней безопасности и Службы военной разведки». Однако Россия уже открыла уголовное дело о «шпионаже» и суд арестовал задержанных.

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Также РФ заявила об аннулировании российских виз 14 гражданам Польши якобы за пособничество иностранным спецслужбам и о запрете на въезд в Россию шести полякам.

Пресс-секретарь министра — координатора специальных служб Польши Яцек Добржинский в публикации в Х призвал не распространять российские нарративы.

«В День Независимости [отмечается 11 ноября] я расцениваю российские материалы в сети как очередную провокацию и дезинформацию», — написал он.

Пресс-секретарь МИД Польши Мачей Вевюр в комментарии изданию Interia заявил, что информация о задержании проверяется. В то же время он напомнил, что РФ обязана официально информировать Польшу о задержании ее граждан в соответствии с двусторонним соглашением.

И подчеркнул, что нужно «быть осторожными, когда речь идет о сообщениях ФСБ».