ФСБ РФ объяснила причины массовой проверки иностранных судов, идущих в Украину

Пограничное "управление" ФСБ РФ в оккупированном Крыму объяснило причины массовой проверки иностранных судов, идущих в Украину через Керченский пролив.

Как сообщает РБК, проверка судов в Керченском проливе проходит для обеспечения безопасности строительства Крымского моста и безопасности мореплавания.

Также в "управлении" добавили, что "есть необходимость предотвращать попытки незаконной контрабанды оружия и взрывчатых веществ, проникновения лиц, причастных к международным террористическим и экстремистским организациям, и незаконных мигрантов".

"Мы находим полное понимание у иностранных моряков важности реализации данных мер и, в свою очередь, предупреждаем их о возможных провокациях в Азовском море со стороны украинских силовиков", - заявили представители оккупационной администрации.

Также они добавили, что "проверки проводятся в соответствии с международным морским правом, замечаний и претензий со стороны иностранных судовладельцев к российским пограничным органам не поступало".

Ранее в Госпогранслужбе Украины заявили, что с 30 апреля российские пограничники ежедневно останавливают суда для осмотра и идентификации. Некоторые суда россияне проверяют по несколько раз.

В украинском пограничном ведомстве добавили, что Россия начала "жесткую политику задержания и досмотра судов".

