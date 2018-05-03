ФСБ РФ объяснила причины массовой проверки иностранных судов, идущих в Украину

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
ФСБ РФ объяснила причины массовой проверки иностранных судов, идущих в Украину

Пограничное "управление" ФСБ РФ в оккупированном Крыму объяснило причины массовой проверки иностранных судов, идущих в Украину через Керченский пролив.

Как сообщает РБК, проверка судов в Керченском проливе проходит для обеспечения безопасности строительства Крымского моста и безопасности мореплавания.

Также в "управлении" добавили, что "есть необходимость предотвращать попытки незаконной контрабанды оружия и взрывчатых веществ, проникновения лиц, причастных к международным террористическим и экстремистским организациям, и незаконных мигрантов".

"Мы находим полное понимание у иностранных моряков важности реализации данных мер и, в свою очередь, предупреждаем их о возможных провокациях в Азовском море со стороны украинских силовиков", -  заявили представители оккупационной администрации.

Также они добавили, что "проверки проводятся в соответствии с международным морским правом, замечаний и претензий со стороны иностранных судовладельцев к российским пограничным органам не поступало".

Ранее в Госпогранслужбе Украины заявили, что с 30 апреля российские пограничники ежедневно останавливают суда для осмотра и идентификации. Некоторые суда россияне проверяют по несколько раз.

В украинском пограничном ведомстве добавили, что Россия начала "жесткую политику задержания и досмотра судов".
 

 

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове