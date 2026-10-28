Аналитик объяснил, почему считает высокой вероятность того, что Путина ликвидирует ФСБ

В эфире Radio NV Денисенко отметил, что в ноябре российский диктатор может уволить с должности главы ФСБ 75-летнего Александра Бортникова.

«Логика любой подобной системы — это расширение. То есть, в этом случае они не могут стоять в стойле, в вертикали. Особенно после того, как их 10 лет держали в этом стойле, и держали на достаточно коротком поводке. Если действительно Бортникова снимают, если действительно становится кто-то из сравнительно молодых людей (это в районе 60 лет) руководителем ФСБ, если этот человек понимает, что он получит всю полноту власти, рано или поздно он дойдет до того момента, когда поймет, что их развитию мешает прежде всего Владимир Путин», — объяснил аналитик.

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Он констатировал, что это понимают как элиты, так и силовики.

«Я не говорю, что это произойдет завтра, но если произойдет совпадение достаточно многих различных факторов, вероятность такого сценария, я считаю, достаточно высока», — сказал Денисенко.

Отвечая на вопрос о том, ожидает ли он событий, похожих на путч ГКЧП 19 августа 1991 года, аналитик сказал, что считает более вероятной историю «о том, как скорая помощь не смогла в течение нескольких часов приехать к Сталину».

В мае сообщалось, что, согласно данным отчета европейской разведки, о котором рассказали CNN, Financial Times и российский оппозиционный проект Важные истории, Путин опасается, что его убьют беспилотники, а российская элита организует покушение или переворот.