Обыски и аресты. МВД и ФСБ в Москве начали проверять украинцев — ОВД-Инфо 18 марта, 06:19 Цей матеріал також доступний українською Силовики «сами не понимают, что они должны с украинцами делать» (Фото:.instagram.com/fsb_rossii_official/)

В МВД и ФСБ поступила разнарядка тщательно проверять всех граждан Украины, живущих в Москве. Об этом пишет ОВД-Инфо со ссылкой на рассказы двух незнакомых друг с другом украинцев.

По словам собеседников медиа-проекта, силовики «сами не понимают, что они должны с украинцами делать».



«Кому-то предлагают получить гражданство России по ускоренной процедуре, а на кого-то фабрикуют протоколы о мелком хулиганстве», — пишет медиа.

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Сайт приводит рассказы украинцев в Москве:

«Г., работница сферы обслуживания. На второй неделе марта мне позвонила девушка, я делала у нее регистрацию и ранее проживала в ее квартире. Сказала, меня разыскивает МВД, я спрашиваю: „Зачем?“ Полицейские передавали, что проверяют всех граждан Украины. Я перезвонила полицейскому, договорилась о встрече. Он мне еще в телефонном разговоре сказал, что будет проверять телефон, — я, конечно, все почистила. Возможно, полицейский сделал это специально: ребята, в принципе, в ОВД были неплохие. Полицейский на опросе задавал вопросы, от которых ему самому было смешно: есть ли у меня какая-то запрещенная литература. Я говорю — нет. Есть ли у меня националистическая символика? — А что вы подразумеваете под националистической символикой? — Ну, флаг Украины. Я говорю: это флаг другого государства. Спросили, какую сторону [в войне] я поддерживаю. В конце разговора спросили, буду ли я делать разрешение на временное пребывание, либо вид на жительство, либо гражданство России. Моей знакомой на таком опросе предлагали сделать гражданство России. Спросили, с кем я общаюсь в Украине. Записали телефон моей матери в Украине, адрес, где она сейчас находится. Посмотрели телефон. Сказали, что, возможно, приедут ко мне домой, посмотреть, как я живу. Я говорю: хорошо, продукты тогда привезите мне как беженке. Сказали, будут смотреть, есть ли запрещенная литература, какая-то символика. Я говорю: у меня есть книга „Как класть на тех, кто кладет на тебя“, это запрещенная литература? Они: мы сами не знаем, что такое запрещенная литература. Кроме меня, в ОВД были и другие граждане Украины. Еще вызывали мою знакомую», — рассказала женщина.

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«А., студент МФТИ. Когда началась война, поначалу я, как и все, был шокирован, но было страшно только за родственников в Украине. Вскоре ситуация изменилась: 28 февраля мне позвонили из службы безопасности Физтеха, попросили прийти на встречу. Оказалось, это встреча с ФСБшником. Сначала ФСБшник начал: как у вас дела? Надо ли чем-то помочь? Он задавал провокационные вопросы: хожу ли я на митинги? Ходят ли на митинги мои знакомые? Может, я хочу про кого-то рассказать, кто так делает?

Мне повезло — у меня не проверяли телефон и комнату [в общежитии]. Знаю [украинцев], которым везло меньше. Я решил, что надо уезжать. На 2 марта я купил билеты на автобус до Риги — тогда ничего уже толком не летало. На автовокзале меня, как и еще нескольких граждан Украины, после проверки паспорта не пустили в автобусы. Полицейский на вокзале смеялся: «Вы [украинцы] зачем отсюда едете? Тут уже пару дней всех забирают полицейские. Лучше ехать с Подмосковья». Некоторых в результате отпустили, а меня и других повезли в ОВД. Телефоны не отбирали, я успел вызвать адвоката. Адвокат звонила в ОВД, ей сначала сказали, что меня скоро отпустят. Вечером перезвонила — ей ответили, что отпустят утром. Нас сфотографировали, сняли отпечатки пальцев. Отпечатки пальцев за последний месяц у меня брали четыре раза и ни разу не нашли их в базе данных. Мы прошли какой-то опросник: как зовут, где учишься. Опрос проводили полицейские, затем их сменил ФСБшник… Ночевать отправили в камеру — нас посадили по три человека в комнате, у них был перебор задержанных. Мне и еще пятерым [украинцам] в ОВД выписали протоколы по 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). На одного составили протокол о том, что у него что-то не то с документами и его надо депортировать. Это смешно: человек сам хочет уехать, а его собираются депортировать.

В суд удалось вызвать адвоката. Наши дела суд очень долго не хотел принимать. В деле появились новые странички: якобы мое объяснение ситуации, где я «раскаиваюсь». Без моей подписи. И еще один рапорт от полицейского, где нет явной ошибки со временем моего задержания. Мы очень долго с адвокатом судье объясняли, что все это ложь. Судья сказал: «Ладно, пять суток». Четыре человека ушли с десятью сутками, двое с пятью сутками. Одна из судей, рассматривавшая дела украинцев, вышла и извинилась перед нами. Сказала, что их обязали выносить такие решения. Я очень боялся, что после отсиженных суток меня словят еще раз. После спецприемника мне удалось выехать из России. На машине доехал до границы (какой, не уточнил — ОВД-Инфо), там тоже была долгая беседа на границе с ФСБшником, но все завершилось удачно", — рассказал парень.

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