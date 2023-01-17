Пауки в банке Путина. Почему и за что сражаются между собой две опоры путинского режима — ФСБ и Минобороны 17 января, 06:45 Эксклюзив NV Партия войны. Российский президент Владимир Путин с главой Минобороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым (Фото:Reuters)

Под крылом российского диктатора идет плохо скрываемое противостояние: «чекисты» и Гиркин пытаются побороть военных и Шойгу. NV с помощью экспертов воссоздал картину этой подковерной борьбы.

«В последнее время в СМИ продолжается активная работа, чтобы запретить словосочетание ЧВК Вагнер, не произносить его вслух и всячески избегать, как черт ладана», — такое заявление 13 января сделал спонсор ЧКВ Вагнера Евгений Пригожин. И добавил, что «значительный вред может произвести наша внутривидовая борьба, коррупция, бюрократия и чиновники, которые хотят оставаться на своих местах».

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Пригожина возмутило то, что российское минобороны в утренней сводке от 13 января, посвященной очередному «взятию» Солерада, не упомянуло среди героев штурма «вагнеровцев». Хотя те действительно стали основной живой силой, которая под огнем ВСУ превращалась в трупы на этом направлении.

Внутривидовая борьба в РФ, о которой упомянул «повар Путина», действительно разгорается все сильнее и сильнее. Хор критиков минобороны в лице Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова становится все более сплоченным и громким: военных откровенно ругают как вагнеровцы разных уровней (даже рядовые), так и Кадыров, а также популярный в РФ террорист Игорь Гиркин. Последний уже пошел дальше — он позволяет себе выпады в адрес кремлевских небожителей.

При этом главным, хотя и тщательно скрывающимся, оппонентом минобороны РФ стало ФСБ. Именно с «благословения» этой спецслужбы военных критикуют как Гиркин, так и проживающий в Европе пророссийский блогер Анатолий Шарий, коллаборант Олег Царев и разные «военкоры».

Впрочем, Шойгу и Ко периодически контратакуют на этой «втором фронте», пользуясь поддержкой Путина, который старается сбалансировать две силы. Так, недавно диктатор сделал Герасимова руководителем всей оккупационной группировки в Украине, задвинув в его замы ставленника Пригожина генерала Сергея Суровикина.

Примечательно, что в вечерней сводке за 13 января ведомство Шойгу уже добавила к числу сил, «взявших» Соледар, и «вагнеровцев».

А затем путинский пресс-секретарь Песков заявил, что конфликт минобороны РФ и ЧВК Вагнера является «продукцией информационных спекуляций». Впрочем, он высказался столь двусмысленно, что лишь усилил подозрения. «Что касается всех конфликтов, то, как всегда это бывает, это, главным образом, — продукция информационных манипуляций и так далее, которые, ладно, иногда устраивают наши информационные противники, но иногда сами наши друзья ведут себя так, что никаких врагов не надо», — сказал кремлевский спикер.

Аббас Галямов, живущий в Израиле бывший спичрайтер Путина, пояснил NV: фактор недоверия между силовиками в российском государственном аппарате всегда присутствовал. Но нынче это «недоверие» перерастает в нечто большее. «Сейчас, когда влияние Путина, как модератора, на процессы слабеет, можно говорить о потенциале таких конфликтов. Но не нужно забывать, что единый враг в лице Украины не дает в полной мере развиваться таким конфликтным отношениям. По крайней мере, пока не сложатся определенные условия», — рассказал Галямов.

В одной банке

Марк Фейгин, бывший адвокат и политик, покинувший РФ и ныне выступающий в роли оппозиционного Кремлю политического блогера, уверен: первая и основная причина конфликта между минобороны и ФСБ — на кого повесить неуспех «специальной военной операции». «У победы много отцов, а поражение всегда сирота. Каждый готов выстроиться в очередь за победой, если бы Киев взяли за три дня или за месяц, — говорит он. — Но взять ответственность за поражение никто не хочет».