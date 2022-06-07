Выдумка об «одном народе». Генерал-майор СБУ объяснил провал разведки РФ в Украине 7 июня, 17:14 Цей матеріал також доступний українською Ставшая популярной в Украине марка с надписью «Русский военный корабль иди н***й» (Фото:REUTERS/Edgar Su)

Генерал-майор Службы безопасности Украины и бывший замглавы этого ведомства Виктор Ягун в интервью Радио НВ объяснил провал российской разведки в Украине тем, что она поверила собственной выдумке о том, что россияне и украинцы якобы являются «одним народом».

Он обратил внимание на то, что еще начиная с 1990-х годов, Служба внешней разведки России вообще не принимала под свою оперативную опеку страны бывшего Советского Союза — этим занималась пятая служба ФСБ.

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«И таким образом, сейчас эта пятая служба — фактически такая внешняя контрразведка. Разведка в контрразведке, эдакий абсурд. Но почему это абсурд? Потому что рф не признавала полную независимость этих государств, считала это такими сепаратистскими структурами, которые необходимо в перспективе вернуть в лоно российского государства, империи, не знаю, как это лучше назвать. И потому за это отвечало ФСБ, и сейчас отвечает ФСБ», — объяснил Виктор Ягун.

По его словам концептуальную ошибку про «один народ» в ФСБ были вынуждены повторять, благодаря своему лидеру (российскому диктатору Владимиру Путину — ред.), который везде об этом объявлял.

«И эта ошибочность этого тренда о том, что мы все одинаковы, а те немного испорчены, а эту испорченность мы можем скорректировать с помощью пропаганды. И вообще у нас есть информация от наших людей в Украине, что все нормально, только мы заберем определенную часть националистов от власти, от СМИ, от возможности влиять на те или иные процессы, и все пойдет своим путем, и все будет хорошо, все будет Россия», — описывает Ягун позицию, которой придерживалась ФСБ РФ.

Он подчеркнул, что в ФСБ «сами придумали эти тезисы, сами их озвучили, и сами их пропагандировали не только населению, но и себе», поэтому «они тяжело до сих пор не могут понять, что происходит в Украине».

По мнению генерала СБУ то, что ВСУ массово не переходят на сторону РФ, «нет какого-то внутреннего восстания людей, измученных националистами», русскоязычные города, якобы находящиеся под влиянием «русского мира» оказали «безумное сопротивление» «не укладывается в их методички, а совершить новую методичку и признать свои ошибки для России будет просто катастрофой».

За несколько месяцев до полномасштабного вторжения РФ в Украину, в июле 2021 года, российский диктатор Владимир Путин опубликовал статью Об историческом единстве русских и украинцев, в которой утверждал, что, что «современная Украина — целиком и полностью детище советской эпохи», и она «в значительной степени создавалась за счет исторической России».

В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Однако из-за больших потерь и жесткого сопротивления украинцев РФ пришлось отказаться от первоначального плана по захвату Киева и большей части территории Украины в короткие сроки.

25 марта, начальник Главного оперативного управления Генштаба вооруженных сил России Сергей Рудский объявил об изменении планов РФ. По его словам, Россия теперь прежде всего стремится выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей Украины, которые в РФ считают территорией искусственных марионеточных республик «ЛДНР», созданных и контролируемых Москвой.



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