Фриланд в день 85-й годовщины Голодомора: Канада всегда будет защищать суверенитет и территориальную целостность Украины

Канада всегда будет поддерживать Украину в отражении агрессивных нападений со стороны России, заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд по случаю 85-ой годовщины Голодомора, передает Укринформ.
"Канада всегда вместе с Украиной будет выступать против попыток ограничить ее право на самоопределение, в том числе Россией, и защищать народ Украины, ее суверенитет и территориальную целостность", - сказала Фриланд.
Она напомнила, что организаторы Голодомора-геноцида хотели сломить волю украинской нации и отрицали свои действия.
"Попытка уничтожить украинский дух провалилась. Сегодня и всегда мы помним об этой ужасной главе истории человечества и чтим память жертв", - подчеркнула министр.
Today and all days, we remember the horrific tragedy of the #Holodomor in #Ukraine. Canada will always stand with Ukraine + defend the people of Ukraine, its sovereignty and territorial integrity. Vichnaya Pamiat. https://t.co/nV0EY1Ybbp pic.twitter.com/XXXp9AI7Us- Chrystia Freeland (@cafreeland) 24 ноября 2018 г.
Ранее канадский сенатор Рейнел Андрейчак заявила, что современное поколение должно почтить и защитить память жертв Голодомора.
24 ноября в мире чествуют День памяти жертв Голодомора, в результате которого погибли более 10 миллионов украинцев. Это составляет примерно четверть населения нынешней Украины. Пик Голодомора пришелся на весну 1933 года. В Украине тогда от голода умирало 17 человек ежеминутно, тысяча - ежечасно, почти 25 000 - ежедневно.
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Президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной почтили память жертв Голодомора. Глава украинского государства заявил, что историческая ответственность за Голодомор лежит на России.
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