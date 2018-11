Фриланд в день 85-й годовщины Голодомора: Канада всегда будет защищать суверенитет и территориальную целостность Украины

Канада всегда будет поддерживать Украину в отражении агрессивных нападений со стороны России, заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд по случаю 85-ой годовщины Голодомора, передает Укринформ.

"Канада всегда вместе с Украиной будет выступать против попыток ограничить ее право на самоопределение, в том числе Россией, и защищать народ Украины, ее суверенитет и территориальную целостность", - сказала Фриланд.

Она напомнила, что организаторы Голодомора-геноцида хотели сломить волю украинской нации и отрицали свои действия.

"Попытка уничтожить украинский дух провалилась. Сегодня и всегда мы помним об этой ужасной главе истории человечества и чтим память жертв", - подчеркнула министр.

Today and all days, we remember the horrific tragedy of the #Holodomor in #Ukraine. Canada will always stand with Ukraine + defend the people of Ukraine, its sovereignty and territorial integrity. Vichnaya Pamiat. https://t.co/nV0EY1Ybbp pic.twitter.com/XXXp9AI7Us