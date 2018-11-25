25 ноября 2018, воскресенье

Фриланд в день 85-й годовщины Голодомора: Канада всегда будет защищать суверенитет и территориальную целостность Украины

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Христя Фриланд

Христя Фриланд

Канада всегда будет поддерживать Украину в отражении агрессивных нападений со стороны России, заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд по случаю 85-ой годовщины Голодомора, передает Укринформ.

"Канада всегда вместе с Украиной будет выступать против попыток ограничить ее право на самоопределение, в том числе Россией, и защищать народ Украины, ее суверенитет и территориальную целостность", - сказала Фриланд.

Она напомнила, что организаторы Голодомора-геноцида хотели сломить волю украинской нации и отрицали свои действия.

"Попытка уничтожить украинский дух провалилась. Сегодня и всегда мы помним об этой ужасной главе истории человечества и чтим память жертв", - подчеркнула министр.

Ранее канадский сенатор Рейнел Андрейчак заявила, что современное поколение должно почтить и защитить память жертв Голодомора.

24 ноября в мире чествуют День памяти жертв Голодомора, в результате которого погибли более 10 миллионов украинцев. Это составляет примерно четверть населения нынешней Украины. Пик Голодомора пришелся на весну 1933 года. В Украине тогда от голода умирало 17 человек ежеминутно, тысяча - ежечасно, почти 25 000 - ежедневно.

Президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной почтили память жертв Голодомора. Глава украинского государства заявил, что историческая ответственность за Голодомор лежит на России.

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