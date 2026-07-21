Мерц заявил, что не знал о закрытой встрече немецких и российских должностных лиц в Баку

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ничего не знал о неофициальной встрече бывших немецких и российских должностных лиц в Баку.

Об этом он заявил во вторник на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Берлине.

«Я могу дать на это очень простой ответ: мне о такой встрече ничего не известно», — прокомментировал канцлер сообщения СМИ.

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Мерц не стал оценивать целесообразность самих неформальных каналов связи с Москвой. Вместо этого он подчеркнул, что Германия вместе с Украиной и европейскими партнерами уже несколько месяцев пытается заставить Путина сесть за стол переговоров.

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«Мы уже несколько месяцев пытаемся склонить президента Путина к разговору. Вместе с Украиной мы неоднократно — в том числе на европейском уровне — выступали с предложениями о переговорах. Президент Путин от таких переговоров отказывается», — сказал Мерц.

Канцлер подчеркнул, что ответственность за продолжение боевых действий лежит исключительно на российском руководстве. «Только от российского правительства и российского президента зависит прекращение этой войны, и только от них зависит вступление в переговоры и, при необходимости, в мирные переговоры», — заявил он.

Он добавил, что до тех пор, пока Путин уклоняется от переговоров, у Германии нет иного варианта, кроме как продолжать поддерживать Украину.

«Он упорно отказывается это делать, и пока он так поступает, нет иного выхода, кроме как продолжать помогать Украине в ее борьбе за выживание против российской агрессии. Мы будем это делать. Мы будем делать это в координации с европейскими партнерами», — подчеркнул Мерц.

Ранее в тот же день Алиев сообщил, что около недели назад на территории Азербайджана состоялась закрытая встреча бывших должностных лиц России и Германии, посвященная завершению войны в Украине, — по его словам, без ведома официального Баку. «Наша территория была использована для такой встречи без нашего ведома. Я не могу комментировать детали, поскольку нас не было на этой встрече. Однако данные о полетах позволяют мне утверждать, что тайная встреча в Баку действительно состоялась», — сказал президент, уточнив, что она прошла 12−14 июля. Если целью собрания действительно был поиск выхода из войны, добавил Алиев, «это можно только приветствовать».

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Впервые об этой встрече 17 июля написала немецкая газета Die Zeit. По данным издания, Германию неофициально представляли бывший руководитель аппарата Ангелы Меркель Рональд Пофалла и экс-глава Бранденбурга Маттиас Платцек, а с российской стороны — глава путинского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев и председатель совета директоров Газпрома Виктор Зубков. Согласно той же информации, это уже как минимум четвертая подобная встреча сторон; предыдущие проходили, в частности, в Абу-Даби.