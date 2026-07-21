Мерц заявил, что не знал о закрытой встрече немецких и российских должностных лиц в Баку
Канцлер подчеркнул: решение о мире зависит исключительно от Кремля (Фото: REUTERS/Christian Mang)
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ничего не знал о неофициальной встрече бывших немецких и российских должностных лиц в Баку.
Об этом он заявил во вторник на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Берлине.
«Я могу дать на это очень простой ответ: мне о такой встрече ничего не известно», — прокомментировал канцлер сообщения СМИ.
Мерц не стал оценивать целесообразность самих неформальных каналов связи с Москвой. Вместо этого он подчеркнул, что Германия вместе с Украиной и европейскими партнерами уже несколько месяцев пытается заставить Путина сесть за стол переговоров.
«Мы уже несколько месяцев пытаемся склонить президента Путина к разговору. Вместе с Украиной мы неоднократно — в том числе на европейском уровне — выступали с предложениями о переговорах. Президент Путин от таких переговоров отказывается», — сказал Мерц.
Канцлер подчеркнул, что ответственность за продолжение боевых действий лежит исключительно на российском руководстве. «Только от российского правительства и российского президента зависит прекращение этой войны, и только от них зависит вступление в переговоры и, при необходимости, в мирные переговоры», — заявил он.
Он добавил, что до тех пор, пока Путин уклоняется от переговоров, у Германии нет иного варианта, кроме как продолжать поддерживать Украину.
«Он упорно отказывается это делать, и пока он так поступает, нет иного выхода, кроме как продолжать помогать Украине в ее борьбе за выживание против российской агрессии. Мы будем это делать. Мы будем делать это в координации с европейскими партнерами», — подчеркнул Мерц.
Ранее в тот же день Алиев сообщил, что около недели назад на территории Азербайджана состоялась закрытая встреча бывших должностных лиц России и Германии, посвященная завершению войны в Украине, — по его словам, без ведома официального Баку. «Наша территория была использована для такой встречи без нашего ведома. Я не могу комментировать детали, поскольку нас не было на этой встрече. Однако данные о полетах позволяют мне утверждать, что тайная встреча в Баку действительно состоялась», — сказал президент, уточнив, что она прошла 12−14 июля. Если целью собрания действительно был поиск выхода из войны, добавил Алиев, «это можно только приветствовать».
Впервые об этой встрече 17 июля написала немецкая газета Die Zeit. По данным издания, Германию неофициально представляли бывший руководитель аппарата Ангелы Меркель Рональд Пофалла и экс-глава Бранденбурга Маттиас Платцек, а с российской стороны — глава путинского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев и председатель совета директоров Газпрома Виктор Зубков. Согласно той же информации, это уже как минимум четвертая подобная встреча сторон; предыдущие проходили, в частности, в Абу-Даби.