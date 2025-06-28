«Между нами есть химия». Мерц рассказал о своих взаимоотношениях с Трампом

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на встрече с президентом США Дональдом Трампом, 5 июня 2025 года (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал о своих «хороших связях» с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом он рассказал в интервью изданию Süddeutsche Zeitung.

По словам Мерца, после переговоров в Белом доме Трамп прислал ему текстовое сообщение, в котором отметил, что имеет аналогичное мнение.

«Трамп явно почувствовал, что между нами есть химия и что мы можем хорошо понять друг друга», — сказал Мерц и добавил, что поблагодарил американского президента за такое сообщение.

Канцлер также отметил поведение Трампа во время саммита НАТО, на котором приняли решение о существенном увеличении целевых расходов на оборону. По его словам, Трамп внимательно слушал выступления представителей всех 32 стран-членов, задавал вопросы и проявлял интерес к различным взглядам.

«Он слушает, размышляет, интересуется мнениями других», — резюмировал он.

5 июня Мерц провел свои первые личные переговоры с Трампом в Овальном кабинете.

Во время встречи в Овальном кабинете Мерц подчеркнул, что Трамп «является ключевой фигурой в мире», которая может заставить Россию прекратить войну. Однако в ответ Трамп сравнил войну с дракой детей в парке или хоккейным матчем, намекая, что стороны должны еще «подраться», прежде чем можно будет их растянуть.

Мерц также подарил Дональду Трампу свидетельство о рождении его деда в золотой оправе — тот иммигрировал из Германии в 1869 году.

В то же время газета New York Times со ссылкой на немецких и американских чиновников сообщила, что канцлер ФРГ потерпел неудачу в попытке убедить президента США Дональда Трампа активнее поддерживать Украину в развязанной Россией войне.

Отмечается, что несмотря на попытки Мерца напомнить о роли Америки в победе над нацизмом, а также об усилиях для сдерживания российского диктатора Владимира Путина и личные призывы к действиям, Трамп отказался взять на себя какие-либо конкретные обязательства по усилению давления на Кремль.

Более того, Трамп не исключил, что жесткие меры могут быть направлены не только против России, но и Украины, добавив: «Знаете, танго танцуют вдвоем».