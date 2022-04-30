Оппозиция из Германии. В Киев планирует приехать лидер Христианско-демократического союза — Bild 30 апреля, 22:59 Цей матеріал також доступний українською Фридрих Мерц (Фото:REUTERS/Hannibal Hanschke/Pool)

Лидер оппозиционного Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц планирует приехать в Киев в понедельник, 2 мая. Об этом сообщает таблоид Bild.

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Так, он станет одним из первых немецких политиков, посетивших Украину после начала полномасштабного вторжения России. В середине апреля во Львов приезжали депутаты Бундестага: Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн, Михаэль Рот и Антон Гофрайтер.

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На фоне неоднозначной позиции канцлера Германии Олафа Шольца относительно поставок тяжелого вооружения Украине его критикуют и оппозиция, и сторонники. В частности, Мерц говорил, что своим поведением канцлер ФРГ ставит под угрозу сплоченность всего сообщества государств в отношении России. Также он возмущался из-за блокирования Берлином решения о введении полного эмбарго ЕС на российские нефть и газ. Поставки тяжелого вооружения Киеву Бундестаг одобрил 28 апреля.



12 апреля таблоид Bild со ссылкой на источники сообщил, что президент Владимир Зеленский не захотел встречаться с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером в Киеве из-за тесных связей последнего с Россией. Позже Штайнмайер заявил, что был готов приехать в столицу Украины вместе с коллегами из Польши и стран Балтии, но, по его словам, «в Киеве этого не хотели». Позже в Офисе президента заявили, что информация о нежелании Украины принять президента Штайнмайера была «протокольным недоразумением».



В то же время украинский посол в Германии Андрей Мельник сказал, что руководство страны ждет визит канцлера Олафа Шольца. На следующий день Шольц сообщил, что пока не планирует ехать в Украину.

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