Freedom House назвала Украину частично свободной страной Сегодня, 11:02 129 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с freedomhouse.org Крым назвали "несвободной" территорией Скриншот с freedomhouse.org

Международная правозащитная организация Freedom House назвала Украину "частично свободной" страной.

Об этом говорится в соответствующем рейтинге свобод.

При этом аннексированный Россией Крым получил статус "несвободной" территории.

По данным правозащитников, уровень свобод в 2018 году Украине несколько ухудшился. Они вспомнили многочисленные нападения на активистов, проблему с выбором судей в Антикоррупционный суд и продолжение войны на Донбассе. Упоминается также о введении военного положения.

В отчете по Крыму говорится о репрессиях против крымских татар и несогласных с оккупацией полуострова. Также речь идет об открытии Керченского моста и захвате украинских кораблей и моряков в Керченском проливе.

Россию создатели рейтинга также отнесли к "несвободным" странам.