Freedom House назвала Украину частично свободной страной
Международная правозащитная организация Freedom House назвала Украину "частично свободной" страной.
Об этом говорится в соответствующем рейтинге свобод.
При этом аннексированный Россией Крым получил статус "несвободной" территории.
По данным правозащитников, уровень свобод в 2018 году Украине несколько ухудшился. Они вспомнили многочисленные нападения на активистов, проблему с выбором судей в Антикоррупционный суд и продолжение войны на Донбассе. Упоминается также о введении военного положения.
В отчете по Крыму говорится о репрессиях против крымских татар и несогласных с оккупацией полуострова. Также речь идет об открытии Керченского моста и захвате украинских кораблей и моряков в Керченском проливе.
Россию создатели рейтинга также отнесли к "несвободным" странам.