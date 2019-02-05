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Freedom House назвала Украину частично свободной страной

Сегодня, 11:02
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Скриншот с freedomhouse.org

Крым назвали "несвободной" территорией

Международная правозащитная организация Freedom House назвала Украину "частично свободной" страной. 

Об этом говорится в соответствующем рейтинге свобод.

При этом аннексированный Россией Крым получил статус "несвободной" территории.

По данным правозащитников, уровень свобод в 2018 году Украине несколько ухудшился. Они вспомнили многочисленные нападения на активистов, проблему с выбором судей в Антикоррупционный суд и продолжение войны на Донбассе.  Упоминается также о введении военного положения.

В отчете по Крыму говорится о репрессиях против крымских татар и несогласных с оккупацией полуострова. Также речь идет об открытии Керченского моста и захвате украинских кораблей и моряков в Керченском проливе.

Россию создатели рейтинга также отнесли к "несвободным" странам.

Теги:   Права человека Россия Крым Freedom House

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