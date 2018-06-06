Франция заявила о невозможности быстрой отмены санкций против России

Париж не поддержал предложение Рима по антироссийским санкциям

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан прокомментировал предложение правительства Италии пересмотреть санкции, введенные против России за ее агрессию против Украины.

По его словам, Франция выступает против быстрой отмены антироссийских санкций, передает Радио Свобода.

"Когда мы достигнем прогресса [в решении вооруженного конфликта на Донбассе], то сможем начать ставить вопрос о санкциях, и именно это мы расскажем Италии", - сказал глава французского МИД

Напомним, что 5 июня новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте выступил за пересмотр санкций в отношении России, поскольку они "унижают российское гражданское общество".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что о пересмотре санкций можно говорить только после качественных изменений в поведении РФ.

Джузеппе Конте возглавил популистское правительство Италии, созданное ультраправой Лигой и радикальным Движением пяти звезд. Обе политические силы имеют большинство в обеих палатах, они известны скептическим взглядом на будущее ЕС и пророссийской риторикой.