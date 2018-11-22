Франция ввела санкции против 18 граждан Саудовской Аравии из-за убийства Хашукджи

Джамаль Хашукджи был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле

Франция объявила о введении санкций против 18 граждан Саудовской Аравии, подозреваемых в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашукджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Как сообщает Reuters, санкции, в том числе, предусматривают запрет на въезд в страну.

"Убийство Хашукджи - преступление крайне серьезное, которое, кроме того, нарушает свободу слова и самые основополагающие права", - говорится в заявлении МИД Франции.

Париж также предупредил Эр-Рияд, что в зависимости от результатов расследования убийства Хашукджи, может быть принято решение о дополнительных ограничениях.

"Франция ожидает от властей Саудовской Аравии прозрачного, подробного и исчерпывающего ответа", - подчеркнули в МИД.

Ранее власти Германии объявили о решении запретить въезд в страны Шенгенской зоны 18 подданным Саудовской Аравии.

США ввели персональные санкции против 17 подданных Саудовской Аравии. В санкционный список внесли высокопоставленного чиновника Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани, его подчиненного Махера Мутреби, генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммеда аль-Утейби и 14 других членов оперативной группы за их причастность к убийству Хашукджи.

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Оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашукджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".

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В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашукджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.

В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асири.