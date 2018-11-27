Франция призвала Россию и Украину проявлять сдержанность

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал Россию и Украину предпринять меры по деэскалации конфликта в Керченском проливе после захвата Россией трех кораблей ВМС Украины.

Об этом он заявил 27 ноября после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает Reuters.

"Мы хотим, чтобы все стороны проявляли сдержанность", - сказал глава МИД Франции.

По словам Ле Дриана, он попросил Москву освободить украинских моряков и вернуть Украине захваченные корабли.

При этом представитель Парижа отказался комментировать вопрос о введении новых санкций в отношении России или изменении свободы передвижения военных кораблей в Азово-Черноморском регионе.

Напомним, что утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

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В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков.

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинско-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

ФСБ обнародовала оперативное видео "допросов" украинских военнослужащих. Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил о том, что украинские моряки давали свои показания под давлением.

27 ноября над моряками начался суд для избрания меры пресечения. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы". В то же время официальный Киев считает их военнопленными.

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