Франция потребовала провести экстренное заседание Совбеза ООН по Сирии

Заседание планируют из-за военной операции Турции в Сирии

Франция потребовала провести экстренное заседание Совета безопасности ООН по поводу военной операции Турции в северной провинции Африн в Сирии.

Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает агентство Reuters.

"Гута, Идлиб, Африн - Франция просит собрать экстренную встречу Совета безопасности", - заявил Ле Дриан в Twitter.

Он добавил, что в воскресенье, 21 января, провел переговоры с турецким коллегой.

Напомним, что генштаб Турции объявил о начале наземной операции в сирийском городе Африн.

Ранее турецкие военные самолеты нанесли авиаудары по целям курдских сил в сирийской пограничной зоне.