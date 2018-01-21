Франция потребовала провести экстренное заседание Совбеза ООН по Сирии

Франция потребовала провести экстренное заседание Совета безопасности ООН по поводу военной операции Турции в северной провинции Африн в Сирии.
Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает агентство Reuters.
"Гута, Идлиб, Африн - Франция просит собрать экстренную встречу Совета безопасности", - заявил Ле Дриан в Twitter.
Он добавил, что в воскресенье, 21 января, провел переговоры с турецким коллегой.
Напомним, что генштаб Турции объявил о начале наземной операции в сирийском городе Африн.
Ранее турецкие военные самолеты нанесли авиаудары по целям курдских сил в сирийской пограничной зоне.
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