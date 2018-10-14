Франция, Германия и Британия призывают немедленно расследовать пропажу саудовского журналиста

2 октября Джамаль Хашогджи вошел в здание консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Больше его не видели

Министерства иностранных дел Франции, Германии и Великобритании обратились к правительству Саудовской Аравии относительно расследования пропажи саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

Об этом сообщили в пресс-службе МИДа Великобритании.

«Мы ожидаем, что правительство Саудовской Аравии предоставит нам полный и детальный отчет об этом», — говорится в сообщении.

Напомним, что 59-летний Хашкаджи, который сотрудничает с газетой The Washington Post, 2 октября прибыл со своей невестой в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

Его невесту не пустили в здание и через пять часов ожидания сообщили, что мужчина уже ушел из консульства.

По информации анонимных источников The Washington Post, следователи подозревают, что в Турцию из Саудовской Аравии "для запланированного убийства" прибыла группа из 15 человек, которые убили журналиста в консульстве в начале недели.

Уже 3 октября, на следующий день после пропажи Хашогджи, принц Мухаммад бин Салман заявил агентству Bloomberg, что власти Саудовской Аравии также обеспокоены исчезновением журналиста.

Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал пропавшего журналиста "старым другом", которого он давно и хорошо знал, а также потребовал от Саудовской Аравии представить доказательства озвученной ими версии – что репортер якобы свободно покинул здание консульства 2 октября.

Невеста Хашогджи в своем открытом письме призвала президента США Дональда Трампа пролить свет на исчезновение Джамаля Хашогджи. Трамп публично заявил, что "обеспокоен" его судьбой.

Госсекретарь США Майк Помпео призвал правительство Саудовской Аравии "поддержать тщательное расследование исчезновения Хашогджи и обеспечить прозрачность его результатов".

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