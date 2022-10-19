Штайнмайер отменил визит в Украину «из соображений безопасности» — Bild 19 октября, 20:47 Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото:REUTERS/Benjamin Westhoff)

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отменил визит в Киев, запланированный на 20 октября, из соображений безопасности, — об этом сообщает немецкий таблоид BILD со ссылкой на источники.

По информации BILD, визит согласовывали несколько недель, а его отмена «вызвала раздражение» в Киеве. Таблоид цитирует заявление неназванного представителя правительства Украины, который сказал, что многие иностранные дипломаты и гости хотят продемонстрировать свое присутствие в столице прямо сейчас.

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Сообщается, что отменить визит Штайнмайеру советовали органы безопасности Германии, МИД и Министерство внутренних дел, но в Берлине рассчитывают, что поездка все-таки состоится в ближайшее время.



В среду, 19 октября, Киев посетил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас, а также комиссар ЕС по вопросам кризисного менеджмента Янез Ленарчич. В четверг, как пишет BILD, ожидается еще один визит на высоком уровне.

12 апреля появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский якобы не захотел встречаться со Штайнмайером в Киеве из-за тесных связей последнего с Россией. Штайнмайер тогда заявил, что был готов приехать в Киев вместе с коллегами из Польши и стран Балтии, но, по его словам, «в Киеве этого не хотели».

13 апреля Зеленский заявил, что ни президент Германии, ни его офис официально не обращались к Киеву по поводу визита в Украину. 18 апреля замглавы ОП Андрей Сибига сказал, что информация о нежелании Украины принять президента Штайнмайера была «протокольным недопониманием».

5 мая состоялся разговор Штайнмайера и Зеленского, в ходе которого обсуждался возможный визит президента ФРГ в Украину.

16 июня Киев посетили канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис.