Французские интеллектуалы в официальном письме просят Макрона усилить поддержку Украины 8 ноября, 04:46 Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/David W Cerny)

Французские интеллектуалы подписали письмо президенту Эмануэлю Макрону. В нем просят больше поддерживать Украину как финансово, так и военно.

Об этом 24 каналу сказал директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай.



По его словам, во Франции проделано очень много информационной работы, чтобы люди изменили свою позицию. Активное участие в этом процессе принимают французские прокуроры — документируют военные преступления россиян; правозащитники — фиксируют и распространяют эти вещи; журналисты очень активно освещают и победы на фронте, и преступления россиян.

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«Не хватает более активной позиции наших мигрантских кругов в западной части. Тогда мы могли бы до конца убедить Францию держать нашу сторону уверенно», — считает Солонтай.

Он добавляет, что Макрон во второй раз переизбрался, так что чувствует себя гораздо увереннее.

«Он видел, как Россия пытались изменить ход выборов во Франции и видел, что отрабатывали фактически против него. Ему есть что вспомнить. Он видит, что тенденции в общем-то идут правильные, но пока общественное мнение нужно формировать», — объясняет директор программ практической политики Института политического образования.

Французские интеллектуалы подчеркивают, что поддержка Украины важна именно для французов.

«Французы к французам о французах — это ключевое. Они объясняют, что именно французам важно то, что происходит в Украине. Они меняют общественное мнение, и тогда Макрон более легитимно может помогать», — отмечает Солонтай.