Французский философ Леви: Сегодня мы платим цену за то, что не приняли Украину в НАТО 15 февраля, 20:15 Леви принял участие в дискуссии на KJF (Фото:JB Autissier / Panoramic via Reuters)

Если бы Запад не оттолкнул Украину от вступления в НАТО, нынешней войны могло не быть. Об этом во время панели Украина как европейский Израиль на Kyiv Jewish Forum сказал знаменитый французский философ, писатель и кинорежиссер Бернар-Анри Леви.



По мнению Леви, аргументы, звучавшие против вступления Украины в НАТО, оказались неправильными.

«Я считаю, именно потому, что мы не впустили Украину в НАТО, произошло наихудшее — мы столкнулись с тотальной войной в сердце Европы. Мудрым решением было бы с самого начала начать процесс принятия Украины в ЕС и НАТО. И сегодня мы платим за это цену, а Украина платит самую высокую цену», — сказал он.

Видео дня

Леви также считает, что Украина де-факто уже является частью НАТО, но «не потому, что страны Альянса защищают Украину согласно статье 5 Устава, а потому, что Украина защищает Запад».

Философ также добавил, что украинцы говорят о евроатлантической интеграции теми же словами, как и в 2014 году.

«Украинцы уже говорили: „Мы — европейцы“. Они уже умирали с флагом ЕС в руках. Единственная разница между тем временем и сегодняшним днем состоит в том, что тогда мы не их слушали. А теперь мы должны ускориться и догнать потерянное время», — заявил Бернар-Анри Леви.

Первый Kyiv Jewish Forum состоялся в 2019 году, его инициатором является президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин. Форум стал ежегодным, его традиционными участниками являются президенты Украины и Израиля, члены парламентов и правительств, включая Сенат и Палату представителей США.

Основная площадка KJF-2023 расположена в Вашингтоне. Форум приурочен к годовщине начала полномасштабного российского вторжения и проходит под лозунгом Stand with Ukraine.

KJF организован в партнерстве с ведущим еврейским мировым медиа Tablet. Медиапартнером является NV.