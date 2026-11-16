По данным RFI, французские военные тайно работают в Украине как минимум с лета (Фото: Thibault Camus/Pool via REUTERS)

Французские военные как минимум с лета 2026 года тайно работают в Украине в рамках миссии под названием Воля» Они не участвуют в боевых действиях, а обслуживают переданную Украине технику и обучают украинских военных.

Об этом в понедельник, 16 ноября, сообщило Radio France Internationale (RFI) со ссылкой на нескольких информированных собеседников.

По данным RFI, миссию возглавляет французский генерал. Официально Париж никогда не подтверждал присутствие своих военных на территории Украины.

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Чтобы сохранить миссию в тайне, ее, как пишет издание, прикрывают официально признанной миссией «Жерфо» (Guerfaut). Это французский контингент, который с февраля 2023 года находится в Польше в рамках европейской миссии EUMAM-Ukraine и занимается подготовкой украинских командиров. По словам собеседников RFI, от военнослужащих, которых отправляют в Украину, требуют говорить, что они направляются в Польшу.

Издание описывает «Волю» как «легкую и гибкую» структуру, состоящую из небольших групп для выполнения краткосрочных задач. Главная из них — обслуживание переданных Украине передовых образцов вооружения, в частности гаубиц Caesar, самолетов Mirage 2000 и высокоточных ракет. По данным RFI, от варианта с привлечением гражданских технических специалистов в Париже отказались из-за войны, поэтому в Украину направляют военнослужащих регулярных частей.

В то же время, как отмечает издание, французский парламент не был проинформирован о миссии, хотя Конституция страны обязывает правительство сообщать об отправке войск за рубеж в течение трех дней. Председатель сенатского комитета по иностранным делам и обороне Седрик Перрен подчеркнул в комментарии RFI, что это конституционная обязанность и регулярная миссия не может быть военной тайной. Он также признал, что французское общество расколото в вопросе Украины.

Официально в Париже публикацию не комментировали. Впрочем, президент Эмманюэль Макрон в субботу написал в X, что помогать Украине защищаться — значит защищать Францию и французов.