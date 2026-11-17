Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что присутствие французских военнослужащих на территории Украины означает «прямое участие» Парижа в войне. Об этом он сказал 16 ноября в комментарии журналистам, сообщает BFMTV .

По словам Лаврова, Москва осуждает такое присутствие французских военных и уже выразила Парижу по дипломатическим каналам обеспокоенность, а также «предупредила о возможных последствиях».

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В то же время заместитель министра вооруженных сил Франции Алис Руфо назвала абсурдными утверждения российского министра о непосредственном участии французских военнослужащих в войне против России.

«Абсурдно утверждать, что французские солдаты, находящиеся в Украине, непосредственно вовлечены в конфликт, как это сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров», — приводит слова Руфо газета Le Monde.

По её словам, у Парижа нет никакого намерения участвовать в войне.

16 ноября Radio France Internationale (RFI) со ссылкой на несколько информированных источников сообщило, что французские военные как минимум с лета 2026 года тайно работают в Украине в рамках миссии под названием Воля. Они не участвуют в боевых действиях, а занимаются обслуживанием переданной Украине техники и обучением украинских военнослужащих.

Официально в Париже публикацию не комментировали. Однако президент Эммануэль Макрон в субботу написал в X, что помогать Украине защищаться — значит защищать Францию и французов.