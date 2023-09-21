«Не можем брать все что угодно». Французские самолеты Mirage 2000 не подходят ВСУ — Игнат

21 сентября, 17:06
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Истребитель Mirage 2000 (Фото:Patrick Bertaux/flickr.com)

Истребитель Mirage 2000 (Фото:Patrick Bertaux/flickr.com)

Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что французские истребители Mirage 2000 не подходят для ВСУ.

«Любая помощь для нас важна. Но не в варианте Mirage 2000», — сказал он во время брифинга.

Спикер добавил, что Украине нужен многоцелевой, современный самолет, чтобы завоевать преимущество в воздухе и отогнать российскую авиацию от наших границ и с оккупированной территории, а также наносить удары по наземным и надводным целям.

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По мнению Игнат, Mirage 2000 не способен выполнить вышеупомянутые задачи.

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«Мы не можем брать все что угодно из авиационного парка. Это не рационально. Это просто измотает работу наших людей. Мы должны сосредоточиться на одном, максимум двух типах многоцелевого самолета. Mirage 2000 — устаревшая модель, и во Франции есть значительно лучшие самолеты, и в Европе», — заявил Игнат.

Mirage 2000 — французский многоцелевой истребитель, который в 1970-х годах разработала фирма Dassault Aviation.

Это основной боевой самолет военно-воздушных сил Франции в конце XX — начале XXI века. Принят на вооружение армий нескольких стран Азии, Европы и Латинской Америки.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Истребители Самолеты Война России против Украины Юрий Игнат

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