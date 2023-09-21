«Не можем брать все что угодно». Французские самолеты Mirage 2000 не подходят ВСУ — Игнат 21 сентября, 17:06 Истребитель Mirage 2000 (Фото:Patrick Bertaux/flickr.com)

Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что французские истребители Mirage 2000 не подходят для ВСУ.

«Любая помощь для нас важна. Но не в варианте Mirage 2000», — сказал он во время брифинга.

Спикер добавил, что Украине нужен многоцелевой, современный самолет, чтобы завоевать преимущество в воздухе и отогнать российскую авиацию от наших границ и с оккупированной территории, а также наносить удары по наземным и надводным целям.

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По мнению Игнат, Mirage 2000 не способен выполнить вышеупомянутые задачи.

«Мы не можем брать все что угодно из авиационного парка. Это не рационально. Это просто измотает работу наших людей. Мы должны сосредоточиться на одном, максимум двух типах многоцелевого самолета. Mirage 2000 — устаревшая модель, и во Франции есть значительно лучшие самолеты, и в Европе», — заявил Игнат.

Mirage 2000 — французский многоцелевой истребитель, который в 1970-х годах разработала фирма Dassault Aviation.

Это основной боевой самолет военно-воздушных сил Франции в конце XX — начале XXI века. Принят на вооружение армий нескольких стран Азии, Европы и Латинской Америки.