Франция заявила, что Украина должна получить четкие гарантии безопасности на саммите НАТО

10 июля, 03:43
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Саммит НАТО состоится в Вильнюсе (Фото:OLIVIER MATTHYS/Pool via REUTERS)

Саммит НАТО состоится в Вильнюсе (Фото:OLIVIER MATTHYS/Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что Украина должна получить четкие гарантии безопасности на саммите НАТО в Вильнюсе.

Об этом сообщает RFI.

«Это необходимо, если мы хотим действовать в соответствии со временем, которое мы сейчас переживаем», — заявила Колонна.

Она отметила, что власти Франции работают с партнерами над определением гарантий безопасности параллельно с процессом интеграции в НАТО.

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«Эти гарантии еще обсуждаются, но их цель будет очень четкой: в краткосрочной перспективе предоставить Украине средства для обеспечения ее самообороны. В более долгосрочной перспективе способствовать укреплению ее потенциала с целью сдерживания любой новой агрессии», — заявила Колонна.

Почему саммит НАТО в Вильнюсе важен для Украины

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11−12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Украина рассчитывает получить на нем четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что такой сигнал будет, однако без формального приглашения Киева в Альянс.

В то же время издание Politico писало, что западные союзники еще не имеют единой позиции относительно гарантий безопасности, которых просит Украина.

По данным Wall Street Journal, до вступления в НАТО страны Запада предложат Украине модель безопасности по образцу Израиля. Она облегчит передачу Киеву оружия, передовых технологий и будет шагом на пути к членству в Альянсе.

Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит четкого сигнала относительно своего членства.

3 июля Зеленский призвал президента США Джо Байдена немедленно пригласить Украину в НАТО.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   НАТО Франция

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