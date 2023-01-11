Франция передала конструкции для восстановления трех мостов в Черниговской области
Чернигов после обстрелов (Фото:State Emergency Service of Ukraine/Handout/Reuters)
Французская гуманитарная миссия передала Черниговской области конструкции трех мостов, чтобы заменить разрушенные в результате боевых действий. Один из мостов уже собран и установлен на балки.
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.
Теперь на установленном мосту нужно установить пешеходные плиты и обустроить подходы к мосту. После этого движение транспорта будет возобновлено.
Отмечается, что во время активных боевых действий в Черниговской области было уничтожено 27 мостов и путепроводов. В настоящее время проезд восстановлен на 20 из них.