Франция требует созвать заседание Совета Безопасности ООН из-за российских ударов по Украине, в результате которых в Киеве погибли мирные жители и были повреждены здания дипломатических представительств Австрии и Нидерландов.

Об этом 20 ноября сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в социальной сети.

По словам французского министра, Париж требует срочного созыва Совета Безопасности ООН в ответ на российские атаки. Он назвал удары по гражданским и дипломатическим объектам преступлениями и подчеркнул, что Франция решительно их осуждает.

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«России придется там отчитываться. Выражаю полную солидарность с украинским народом, а также с нашими австрийскими и нидерландскими друзьями. Владимир Путин считает себя выше закона. Это не так. Мы не ослабим давление», — написал он.

19 ноября дрон попал в здание, расположенное рядом с посольством Нидерландов. Также в результате атаки пострадали посольства Австрии и Бразилии.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас 19 ноября сообщила в соцсети X, что ЕС вызовет российского посла при блоке из-за российских ударов по Киеву, в результате которых были повреждены иностранные посольства.

20 ноября войска РФ атаковали Киев баллистическими ракетами, нанеся несколько серий ударов. Пожары возникли в Оболонском, Подольском и Голосеевском районах. Повреждены три моста: Подольско-Воскресенский, Дарницкий и Южный.

Известно о семерых погибших и 17 пострадавших; 16 из них находятся в стационарах больниц.

Кроме того, войска РФ атаковали энергетические объекты на западе Украины. Две российские ракеты и один беспилотник залетели на территорию Польши и упали там. По данным Министерства обороны страны, пострадавших и разрушений нет. Варшава обратится к НАТО с просьбой усилить поддержку.