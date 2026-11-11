Франция оказывает давление на Германию, требуя определить, как та будет использовать ракеты большой дальности в случае конфликта с Россией. Париж предупреждает, что в противном случае существует риск случайно втянуть Европу в ядерную войну.

Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.

По словам шести источников, Париж ведет переговоры с немецкими официальными лицами, стремясь согласовать доктрину Берлина в отношении применения оружия, способного наносить так называемые «высокоточные удары на большую глубину», с ядерной доктриной Франции.

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Один из французских чиновников предупредил, что можно атаковать российскую цель обычным оружием, но «получить ядерный ответ».

«Если россияне неправильно истолкуют сигнал, можно оказаться на грани ядерного конфликта, даже не осознавая этого», — сказал он.

Как отмечает FT, опасения Франции возникают на фоне того, что Германия — вместе с рядом других стран, в частности Великобританией, Польшей, а также государствами Северной Европы и Балтии, — существенно расширяет свой арсенал вооружений большой дальности, стремясь усилить европейский потенциал сдерживания в отношении Москвы.

Берлин закупает и разрабатывает целый ряд ракет наземного базирования с дальностью полета от 500 км до более чем 2 тыс. км. Это позволит вооруженным силам Германии поражать цели в глубине территории РФ.

Издание пишет, что это часть усилий Берлина возглавить европейскую кампанию по перевооружению в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину и ненадежность обязательств США в сфере безопасности континента в период президентства Дональда Трампа.

Однако стремление приобрести оружие большой дальности вызвало вопросы о том, когда и как оно будет применяться, а также какую реакцию это вызовет со стороны Кремля.

Журналисты отмечают, что Париж уделяет особое внимание Германии, принимая во внимание ее значительный оборонный бюджет — €780 млрд на пятилетний период до конца 2030 года — и амбициозные планы по перевооружению.

Французские чиновники обеспокоены тем, что концепция президента Эммануэля Макрона о «передовом сдерживании» означает, что Москва будет возлагать на Париж ответственность за удары, нанесенные партнерами.

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«Если вы приглашаете кого-то к себе домой, вы несете ответственность, если этот человек его подожжет», — сказал один из чиновников.

Как отметил один из официальных представителей, Франция, будучи ядерной державой, разработала «ядерную грамматику и лексику», охарактеризовав это как «негласные» правила применения оружия.

«Есть привычки, которые мы выработали со временем. У немцев их нет. Было бы гораздо лучше иметь четкую и достаточно публичную доктрину, чтобы россияне никогда не воспринимали сигналы неверно и не понимали их неправильно», — сказал источник.

Высокопоставленный немецкий чиновник отметил, что Берлин «полностью согласен» с тем, что европейским столицам необходимы «общая доктрина и общее понимание ступеней эскалации».

По его словам, именно Германия три года назад начала дискуссию о необходимости усиления средств обычного сдерживания в отношении Москвы.

21 июля издание The Telegraph со ссылкой на собственные источники писало, что Великобритания и Германия договорились совместно работать над секретной программой создания дальнобойных ракет, которые могут быть использованы в случае потенциальной войны с Россией.

В августе издание Politico сообщило, что Германия планирует создать новый арсенал дальнобойных вооружений для сдерживания России. По оценкам правительства страны, на этот проект может потребоваться почти €12 млрд бюджетных средств.