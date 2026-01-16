Заменили США. Макрон заявил, что Франция стала главным поставщиком разведданных для Украины

16 января, 09:51
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Макрон сообщил, что Франция заменила США в поставках разведданных для Украины (Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

Макрон сообщил, что Франция заменила США в поставках разведданных для Украины (Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что Франция стала главным поставщиком разведданных для Украины, обеспечивая две трети этих возможностей и заменив США.

Об этом он сказал в четверг, 16 января, во время своего обращения к французской армии.

По его словам, если год назад Украина преимущественно зависела от американской разведки, то сейчас две трети этих возможностей обеспечивает именно Франция.

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Макрон отметил, что украинцы сделали большой прорыв на поле боя, а французские производители отстают в некоторых секторах, поэтому он призвал их действовать быстрее и решительнее.

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Французский президент также напомнил, что Россия недавно во второй раз применила ракету Орешник, которая по радиусу действия может достичь и Франции.

«Если мы хотим оставаться надежными, мы, европейцы, а особенно Франция, должны развивать эти новые виды вооружения, которые в краткосрочной перспективе изменят правила игры», — подчеркнул Макрон.

Он считает, что Франции следует вместе с союзниками из Британии и Германии развивать возможности для создания собственных дальнобойных мощностей.

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9 января сообщалось, что Россия атаковала Львовскую область баллистикой с полигона Капустин Яр. Цель, по данным Воздушных сил, летела со скоростью 13 тысяч километров в час. В воздушном командовании Запад отмечали, что тип ракеты будет установлен после изучения всех ее элементов. В результате попадания была повреждена инфраструктура, из-за ударной волны была приостановлена подача газа.

Впоследствии президент Владимир Зеленский подтвердил, что Россия атаковала Украину ночью с использованием баллистической ракеты средней дальности Орешник.

Минобороны РФ до этого заявило об ударе ракетой Орешник по Украине во время массированной атаки в ответ якобы на «атаку Киева по резиденции Путина».

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Инфографика: NV

Позже Служба безопасности Украины сообщила, что установила местонахождение обломков ракеты Орешник, которой россияне ударили по Львовской области в ночь с 8 на 9 января 2026 года.

Издание RMF24 писало, что Украина предупредила Польшу о возможном применении Россией ракеты Орешник до начала атаки. Также Киев предоставлял Варшаве информацию об этом объекте.

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   Эммануэль Макрон Война России против Украины Разведка Франция США

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