Для закупки оружия. Франция создала военный фонд для Украины на 200 млн евро 29 декабря, 05:44 Себастьян Лекорня и Алексей Резников (Фото:twitter.com/SebLecornu)

Франция создает фонд в размере 200 млн евро, который позволит Украине покупать оружие и военное снаряжение непосредственно у французских производителей.

Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.



Он заявил о надежной и постоянной поддержке, которую Франция оказывает Украине с начала войны.

"Мы изучили потребности украинской армии для продолжения этой помощи в 2023 году", - написал французский министр.

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Накануне сообщалось, что Министр обороны Украины Алексей Резников провел переговоры с французским коллегой Себастьяном Лекорню. Министр договорился о продолжении передачи оружия и боеприпасов украинской армии, включая системы ПВО.

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