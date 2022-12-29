Для закупки оружия. Франция создала военный фонд для Украины на 200 млн евро

29 декабря, 05:44
Поделиться:
Себастьян Лекорня и Алексей Резников (Фото:twitter.com/SebLecornu)

Себастьян Лекорня и Алексей Резников (Фото:twitter.com/SebLecornu)

Франция создает фонд в размере 200 млн евро, который позволит Украине покупать оружие и военное снаряжение непосредственно у французских производителей.

Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Он заявил о надежной и постоянной поддержке, которую Франция оказывает Украине с начала войны.

Читайте также:
Франция передала Украине системы ПВО Crotale, в 2023 году будут новые поставки для ВСУ — Макрон

"Мы изучили потребности украинской армии для продолжения этой помощи в 2023 году", - написал французский министр.

Видео дня

Накануне сообщалось, что Министр обороны Украины Алексей Резников провел переговоры с французским коллегой Себастьяном Лекорню. Министр договорился о продолжении передачи оружия и боеприпасов украинской армии, включая системы ПВО.

Читайте также:
Франция передала ВСУ шесть гаубиц TRF1
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Франция Военная помощь Война в Украине Эммануэль Макрон Алексей Резников Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X