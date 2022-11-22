Согласно мандату НАТО. Франция разместит в Литве четыре истребителя Rafale 22 ноября, 13:04 С 25 ноября Франция разместит в Литве истребители Rafale (Фото:REUTERS/Alexandros Avramidis)

Согласно мандату НАТО, с пятницы, 25 ноября Франция развернет в Литве четыре истребителя Rafale.

Об этом сообщает Occitanie Tribune.

Истребители будут обеспечивать миссии по охране воздушного пространства стран Балтии.

Самолеты вылетят из 118 авиабазы в Мон-де-Марсан.

Миссия НАТО по усиленному воздушному патрулированию направлена на обеспечение целостности воздушного пространства Балтии и суверенитета различных государств, не имеющих необходимых возможностей, чтобы сделать это в одиночку.

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В октябре министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что его страна развернет дополнительные силы по укреплению оборонной позиции НАТО в Восточной Европе.

По его словам, президент Франции Эмманюэль Макрон принял это решение 10 октября.