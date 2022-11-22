Согласно мандату НАТО. Франция разместит в Литве четыре истребителя Rafale

22 ноября, 13:04
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С 25 ноября Франция разместит в Литве истребители Rafale (Фото:REUTERS/Alexandros Avramidis)

С 25 ноября Франция разместит в Литве истребители Rafale (Фото:REUTERS/Alexandros Avramidis)

Согласно мандату НАТО, с пятницы, 25 ноября Франция развернет в Литве четыре истребителя Rafale.

Об этом сообщает Occitanie Tribune.

Истребители будут обеспечивать миссии по охране воздушного пространства стран Балтии.

Самолеты вылетят из 118 авиабазы в Мон-де-Марсан.

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Миссия НАТО по усиленному воздушному патрулированию направлена на обеспечение целостности воздушного пространства Балтии и суверенитета различных государств, не имеющих необходимых возможностей, чтобы сделать это в одиночку.

Видео дня

В октябре министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что его страна развернет дополнительные силы по укреплению оборонной позиции НАТО в Восточной Европе.

По его словам, президент Франции Эмманюэль Макрон принял это решение 10 октября.

https://www.youtube.com/watch?v=OYnjRx6l6_I&t=732s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   НАТО Литва Франция Истребители Война России против Украины

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