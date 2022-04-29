Солидарны с украинским народом. МЗС Франции отреагировало на ракетный удар по Киеву 29 апреля, 12:25 Цей матеріал також доступний українською Россия нанесло ракетный удар по Киеву (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что он осуждает удары российских войск по Киеву.

Война России против Украины — главные события 29 апреля

«Я решительно осуждаю неизбирательные удары российских войск по Киеву прошлым вечером», — сказал он.

Глава ведомства добавил, что он солидарен с украинским народом, а также с генсеком ООН Антониу Гуттеришем и премьер-министром Болгарии Кирилом Петков, которые вчера были недалеко от места атаки.

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Россия нанесла ракетные удары по Киеву, в результате которых погибла журналистка Радио Свобода Вера Гирич.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия выпустила по Киеву пять ракет.



Удары были нанесены во время визита генсека ООН Антониу Гутерреша в украинскую столицу. Он заявил, что шокирован произошедшим.

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