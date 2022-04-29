Солидарны с украинским народом. МЗС Франции отреагировало на ракетный удар по Киеву

29 апреля, 12:25
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Россия нанесло ракетный удар по Киеву (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Россия нанесло ракетный удар по Киеву (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что он осуждает удары российских войск по Киеву.

Война России против Украины — главные события 29 апреля

«Я решительно осуждаю неизбирательные удары российских войск по Киеву прошлым вечером», — сказал он.

Глава ведомства добавил, что он солидарен с украинским народом, а также с генсеком ООН Антониу Гуттеришем и премьер-министром Болгарии Кирилом Петков, которые вчера были недалеко от места атаки.

Видео дня
https://twitter.com/JY_LeDrian/status/1519954183667003393?s=20&t=XpnuSqwO6Z7gVivWqOfBIg
https://www.youtube.com/watch?v=JiWDzKtAvnU

Россия нанесла ракетные удары по Киеву, в результате которых погибла журналистка Радио Свобода Вера Гирич.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия выпустила по Киеву пять ракет.

Удары были нанесены во время визита генсека ООН Антониу Гутерреша в украинскую столицу. Он заявил, что шокирован произошедшим.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Франция Ракетные удары Война России против Украины

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