Франция призывает Россию пересмотреть решение о размещении ядерного оружия в Беларуси 26 марта, 23:23 Франция осудила решение Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси (Фото:US Embassy London / Facebook)

В МИД Франции призвали Россию пересмотреть решение о размещении российского тактического ядерного оружия на территории Беларуси.



Соответствующее заявление опубликовано на сайте французского МИДа в воскресенье, 26 марта.

"Франция осуждает заявление президента России о заключенном между Россией и Беларусью соглашении о размещении там ядерного оружия", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

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Там отметили, что "это соглашение является дополнительным элементом эрозии международной архитектуры контроля над вооружениями и стратегической стабильности в Европе".

"Франция подтверждает важность, которую она придает соблюдению декларации от 3 января 2022 года, одобренной Владимиром Путиным и всеми главами государств и правительств Большой пятерки по предотвращению ядерной войны и гонке вооружений. Мы призываем Россию продемонстрировать ответственность, ожидаемую от государства, владеющего ядерным оружием, и пересмотреть это дестабилизационное соглашение", - говорится в заявлении.

Ранее высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель осудил планы России разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси и заявил о готовности ЕС ввести новые санкции против государства-агрессора.

25 марта российский диктатор Владимир Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Свое решение он аргументировал тем, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

Путин заявил, что россияне уже переоборудовали 10 белорусских самолетов для применения тактического ядерного оружия и передали белорусам ОТРК Искандер, которые могут нести ядерный заряд. Также, по словам Путина, до 1 июля в Беларуси завершат сооружение хранилища для тактического ядерного оружия.

21 марта стало известно, что Великобритания передаст Украине снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2.

В тот же день Владимир Путин заявил, что «коллективный Запад уже начинает применять оружие с ядерным компонентом». По его словам, Россия будет вынуждена "соответствующим образом реагировать".

Минобороны Великобритании заявило, что Путин намеренно распространяет дезинформацию и отметили, что обедненный уран не имеет ничего общего с ядерным оружием.