Присутствие увеличивает риск аварии. Россия должна немедленно вывести свои войска из Запорожской АЭС — МИД Франции 12 августа, 15:55 Российские оккупанты обстреливают район Запорожской АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Министерство иностранных дел Франции заявило, что присутствие и действия вооруженных сил страны-агрессора РФ вблизи Запорожской АЭС повышают риск аварии.

«Присутствие и действия вооруженных сил РФ вблизи Запорожской АЭС значительно повышают риск аварии», — говорится в сообщении пресс-секретаря МИД Франции в Twitter.

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В ведомстве заявили, что Франция поддерживает направление миссии МАГАТЭ на место.

В МИД добавили, что РФ должна немедленно вывести свои войска из Запорожской АЭС и вернуть Украине полный контроль над этой станцией, а также всеми ядерными объектами страны.

Ядерный терроризм РФ: что происходит на оккупированной Запорожской АЭС

Российские оккупанты захватили крупнейшую атомную электростанцию в Европе, Запорожскую АЭС еще в начале полномасштабной войны, 4 марта. Сотрудники станции оказались в заложниках.

В конце апреля АЭС полностью возобновила работу, хотя российский режим пытается получить полный контроль за станцией, привлекая своих специалистов.

Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой.

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в использовании Запорожской АЭС в качестве «ядерного щита» и назвал действия РФ «вершиной безответственности».

Оккупанты также устраивают провокации, обстреливая территорию ЗАЭС и обвиняя в этом ВСУ.

Российские обстрелы 5 августа вызвали пожар на водородной станции АЭС. Кроме того, в результате повреждений линий электропередач 4-й энергоблок ЗАЭС отключен от энергосистемы и переведен в резерв. В результате обстрела 6 августа российские снаряды попали в площадку у ядерных отходов.

В компании Энергоатом заявили, что российские военные совершают артиллерийские обстрелы Запорожской АЭС, потому что хотят разрушить ее инфраструктуру и отсоединить ее от энергосистемы Украины, чтобы обесточить юг.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Гросси призвал допустить миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС после ее обстрелов российскими войсками.

Инфографика: НВ

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