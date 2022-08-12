Присутствие увеличивает риск аварии. Россия должна немедленно вывести свои войска из Запорожской АЭС — МИД Франции

12 августа, 15:55
Российские оккупанты обстреливают район Запорожской АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты обстреливают район Запорожской АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Министерство иностранных дел Франции заявило, что присутствие и действия вооруженных сил страны-агрессора РФ вблизи Запорожской АЭС повышают риск аварии.

«Присутствие и действия вооруженных сил РФ вблизи Запорожской АЭС значительно повышают риск аварии», — говорится в сообщении пресс-секретаря МИД Франции в Twitter.

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https://twitter.com/francediplo/status/1557850936743235585

В ведомстве заявили, что Франция поддерживает направление миссии МАГАТЭ на место.

В МИД добавили, что РФ должна немедленно вывести свои войска из Запорожской АЭС и вернуть Украине полный контроль над этой станцией, а также всеми ядерными объектами страны.

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Ядерный терроризм РФ: что происходит на оккупированной Запорожской АЭС

Российские оккупанты захватили крупнейшую атомную электростанцию в Европе, Запорожскую АЭС еще в начале полномасштабной войны, 4 марта. Сотрудники станции оказались в заложниках.

В конце апреля АЭС полностью возобновила работу, хотя российский режим пытается получить полный контроль за станцией, привлекая своих специалистов.

https://www.youtube.com/watch?v=GvyCvnKbzlw

Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой.

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в использовании Запорожской АЭС в качестве «ядерного щита» и назвал действия РФ «вершиной безответственности».

Оккупанты также устраивают провокации, обстреливая территорию ЗАЭС и обвиняя в этом ВСУ.

Российские обстрелы 5 августа вызвали пожар на водородной станции АЭС. Кроме того, в результате повреждений линий электропередач 4-й энергоблок ЗАЭС отключен от энергосистемы и переведен в резерв. В результате обстрела 6 августа российские снаряды попали в площадку у ядерных отходов.

В компании Энергоатом заявили, что российские военные совершают артиллерийские обстрелы Запорожской АЭС, потому что хотят разрушить ее инфраструктуру и отсоединить ее от энергосистемы Украины, чтобы обесточить юг.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Гросси призвал допустить миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС после ее обстрелов российскими войсками.

Инфографика: НВ
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Франция Запорожская АЭС Война России против Украины

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