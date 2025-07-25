Франция признает Палестину государством: Макрон сделает объявление на сессии ООН в сентябре
Эмануэль Макрон (Фото: REUTERS/Lisi Niesner)
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что официальное признание Палестины состоится на Генеральной ассамблее ООН в сентябре 2025 года. Это станет первым случаем признания Палестины одной из ведущих западных стран — членов G7.
Об этом Макрон написал в Х.
«Следуя нашему историческому обязательству по справедливому и прочному миру на Ближнем Востоке, я решил, что Франция признает государство Палестина. Я сделаю это торжественное объявление в ООН в сентябре», — отметил Макрон в письме к президенту Палестинской администрации Махмуду Аббасу.
В заявлении глава Франции выразил требования:
немедленное прекращение войны в Газе,
освобождение всех заложников,
массивная гуманитарная помощь,
демилитаризация ХАМАС,
безопасность и восстановление Газы,
а также построение жизнеспособной Палестины, которая признает Израиль.
Решение Франции резко раскритиковали израильские лидеры: премьер Нетаньяху заявил, что «признание вознаграждает террор», а министр обороны Израиля Катц назвал решение «унижением и капитуляцией перед террористами».
Палестинская администрация приветствовала инициативу: заместитель президента PA Хусейн аль-Шейх назвал решение важным шагом в поддержке палестинского суверенитета и международного права.
Франция станет первой западной страной G7, которая признает Палестину, хотя предварительно это сделали несколько европейских государств, таких как Норвегия, Ирландия и Испания.