Франция признает Палестину государством: Макрон сделает объявление на сессии ООН в сентябре

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что официальное признание Палестины состоится на Генеральной ассамблее ООН в сентябре 2025 года. Это станет первым случаем признания Палестины одной из ведущих западных стран — членов G7.

Об этом Макрон написал в Х.

«Следуя нашему историческому обязательству по справедливому и прочному миру на Ближнем Востоке, я решил, что Франция признает государство Палестина. Я сделаю это торжественное объявление в ООН в сентябре», — отметил Макрон в письме к президенту Палестинской администрации Махмуду Аббасу.

Реклама

В заявлении глава Франции выразил требования:

немедленное прекращение войны в Газе,

освобождение всех заложников,

массивная гуманитарная помощь,

демилитаризация ХАМАС,

безопасность и восстановление Газы,

а также построение жизнеспособной Палестины, которая признает Израиль.

Решение Франции резко раскритиковали израильские лидеры: премьер Нетаньяху заявил, что «признание вознаграждает террор», а министр обороны Израиля Катц назвал решение «унижением и капитуляцией перед террористами».

Палестинская администрация приветствовала инициативу: заместитель президента PA Хусейн аль-Шейх назвал решение важным шагом в поддержке палестинского суверенитета и международного права.

Франция станет первой западной страной G7, которая признает Палестину, хотя предварительно это сделали несколько европейских государств, таких как Норвегия, Ирландия и Испания.