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Франция потребовала от России выполнить условия США по ракетному договору

Сегодня, 03:15
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EPA

Франция обещает поощрять диалог с Россией и проводить консультации с партнерами по НАТО

Власти Франции призвали Россию воспользоваться шестимесячным периодом приостановления членства Соединенных Штатов в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), чтобы вернуться к полному его соблюдению.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Франции.

"Франция призывает Россию использовать шестимесячный период, в который США приостановят выполнение своих обязательств по ДРСМД, чтобы полностью вернуться к соблюдению договора. В этот период Франция продолжит поддерживать углубленный диалог с Россией и плотно взаимодействовать со своими союзниками по НАТО", - говорится в сообщении.

Во французском МИД подчеркнули, что отрицательно относятся к тому, что Россия может отказаться от выполнения требований США, в результате чего они окончательно выйдут из соглашения.

Претензии США связаны с российской ракетой 9М729 - они настаивают, чтобы Москва уничтожила эти ракетные системы, поскольку они нарушают договор, но Россия с этим не согласна.

Напомним, Госсекретарь США Майк Помпео объявил о выходе из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) с РФ со 2 февраля.  Официальный процесс выхода займет шесть месяцев.

Заместитель Госсекретаря США Андреа Томпсон заявила, что выход Вашингтона из Договора развяжет руки американским военным.

23 января МИД России отверг ультиматум США по Договору о ликвидации ракет. В частности, США потребовали от Москвы избавиться от крылатых ракет 9М729 или модифицировать их так, чтобы они не превышали допустимую дальность.

Договор от 1987 года запрещает сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, а также их испытание и развертывание.

Фактически договор убирал угрозу ракетного поражения европейского континента при гипотетической войне между СССР и США. 

По мнению экспертов, в 2010-х годах Россия начала нарушать условия договора, производя и размещая на своей территории ракеты малой и средней дальности. 

Теги:   Баллистические ракеты Россия Франция США

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