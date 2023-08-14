Во Франции прошли подготовку 6 тысяч украинских военных
До конца текущего года во Франции завершат подготовку еще большего количества украинских солдат (Фото:instagram.com/ministry_of_defense_ua)
По состоянию на август во Франции прошли подготовку 6 тысяч украинских военнослужащих в рамках плана по обучению бойцов ВСУ.
Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью Var Matin.
Чиновник отметил, что до конца текущего года во Франции завершат подготовку еще большего количества украинских солдат, и добавил, что некоторые военные ВСУ также проходили обучение в Польше при поддержке Парижа.
«В августе мы достигли поставленной на год цели по обучению 6 000 украинских солдат, распределенных между Францией и Польшей», — заявил Лекорню.
Глава Минобороны Франции также обратил внимание, что контрнаступательным операциям ВСУ «нужно новое поколение солдат, которых нужно учить».