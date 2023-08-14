Во Франции прошли подготовку 6 тысяч украинских военных

14 августа, 04:57
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До конца текущего года во Франции завершат подготовку еще большего количества украинских солдат (Фото:instagram.com/ministry_of_defense_ua)

До конца текущего года во Франции завершат подготовку еще большего количества украинских солдат (Фото:instagram.com/ministry_of_defense_ua)

По состоянию на август во Франции прошли подготовку 6 тысяч украинских военнослужащих в рамках плана по обучению бойцов ВСУ.

Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью Var Matin.

Чиновник отметил, что до конца текущего года во Франции завершат подготовку еще большего количества украинских солдат, и добавил, что некоторые военные ВСУ также проходили обучение в Польше при поддержке Парижа.

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«В августе мы достигли поставленной на год цели по обучению 6 000 украинских солдат, распределенных между Францией и Польшей», — заявил Лекорню.

Глава Минобороны Франции также обратил внимание, что контрнаступательным операциям ВСУ «нужно новое поколение солдат, которых нужно учить».

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Франция Военная помощь

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