Во Франции прошли подготовку 6 тысяч украинских военных 14 августа, 04:57 До конца текущего года во Франции завершат подготовку еще большего количества украинских солдат (Фото:instagram.com/ministry_of_defense_ua)

По состоянию на август во Франции прошли подготовку 6 тысяч украинских военнослужащих в рамках плана по обучению бойцов ВСУ.

Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью Var Matin.



Чиновник отметил, что до конца текущего года во Франции завершат подготовку еще большего количества украинских солдат, и добавил, что некоторые военные ВСУ также проходили обучение в Польше при поддержке Парижа.

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«В августе мы достигли поставленной на год цели по обучению 6 000 украинских солдат, распределенных между Францией и Польшей», — заявил Лекорню.

Глава Минобороны Франции также обратил внимание, что контрнаступательным операциям ВСУ «нужно новое поколение солдат, которых нужно учить».