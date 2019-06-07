Посол: Франция поддерживает снятие блокады Донбасса
Франция поддерживает снятие блокады с Донбасса, заявила посол страны в Украине Изабель Дюмон
В интервью РБК-Украина она сказала, что все инициативы, направленные на восстановление мира на Донбассе, заслуживают поддержки.
«Франция всегда поддерживала обмен с населением по другую сторону линии соприкосновения. Все инициативы, направленные на восстановление мира на Донбассе, заслуживают поддержки», — заявила дипломат.
Также она прокомментировала раздачу российских паспортов жителям ОРДЛО.
«Позиция Зеленского — не раздувать эту историю — правильное решение, потому что идея состоит в том, чтобы открывать все двери для мирного урегулирования, даже если это сложно, даже если с другой стороны вы получаете подобные провокации. Для Зеленского важно улучшить социально-экономическую ситуацию на Донбассе. Это то, о чем он публично говорил. Я много раз бывала на Донбассе и понимаю, что если вы хотите вернуть территории, то надо вернуть и сердца украинцев, живущих на обеих сторонах линии разграничения», — заявила Дюмон.
Напомним, 5 июня представители ТКГ на переговорах в Минске договорились относительно подготовки нового соглашения о прекращении огня на Донбассе.
Представитель Украины в ТКГ по Донбассу экс-президент Леонид Кучма заявил о необходимости прописать в новых договоренностях о режиме тишины на Донбассе норму «не стрелять в ответ».
Также Кучма выступил с инициативой о снятии экономической блокады с временно оккупированных районов Донбасса.
Заявления Кучмы вызвали резкую критику со стороны украинского политикума.
Пятый президент Украины Петр Порошенко сравнил подобные заявленияс капитуляцией.