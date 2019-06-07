Посол: Франция поддерживает снятие блокады Донбасса Сегодня, 11:46 Цей матеріал також доступний українською РБК-Украина Франция поддерживает снятие блокады Донбасса, заявила Дюмон РБК-Украина

Франция поддерживает снятие блокады с Донбасса, заявила посол страны в Украине Изабель Дюмон

В интервью РБК-Украина она сказала, что все инициативы, направленные на восстановление мира на Донбассе, заслуживают поддержки.



«Франция всегда поддерживала обмен с населением по другую сторону линии соприкосновения. Все инициативы, направленные на восстановление мира на Донбассе, заслуживают поддержки», — заявила дипломат.

Также она прокомментировала раздачу российских паспортов жителям ОРДЛО.

«Позиция Зеленского — не раздувать эту историю — правильное решение, потому что идея состоит в том, чтобы открывать все двери для мирного урегулирования, даже если это сложно, даже если с другой стороны вы получаете подобные провокации. Для Зеленского важно улучшить социально-экономическую ситуацию на Донбассе. Это то, о чем он публично говорил. Я много раз бывала на Донбассе и понимаю, что если вы хотите вернуть территории, то надо вернуть и сердца украинцев, живущих на обеих сторонах линии разграничения», — заявила Дюмон.

Напомним, 5 июня представители ТКГ на переговорах в Минске договорились относительно подготовки нового соглашения о прекращении огня на Донбассе.

Представитель Украины в ТКГ по Донбассу экс-президент Леонид Кучма заявил о необходимости прописать в новых договоренностях о режиме тишины на Донбассе норму «не стрелять в ответ».

Также Кучма выступил с инициативой о снятии экономической блокады с временно оккупированных районов Донбасса.

Заявления Кучмы вызвали резкую критику со стороны украинского политикума.

Пятый президент Украины Петр Порошенко сравнил подобные заявленияс капитуляцией.