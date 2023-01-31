Франция передаст Украине еще 12 САУ Caesar 31 января, 16:48 Французская САУ CAESAR на поле боя в Украине (Фото:Оперативное командование Восток)

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню во вторник, 31 января, объявил, что страна передаст Украине 12 дополнительных САУ Caesar. Об этом сообщает BFMTV.

Во время пресс-конференции с украинским коллегой Алексеем Резниковым Лекорню также сообщил, что Франция отправит 150 своих военных в Польшу, где они будут обучать украинских защитников. К лету обучение пройдут в общей сложности 2000 украинских военнослужащих.

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Французский министр сказал, что они с Резниковым обсуждали вопрос танков, не уточняя детали. Глава украинского Минобороны добавил, что они также поднимали вопрос нужд украинской ПВО.

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Ранее Le Figaro сообщило, что Алексей Резников 31 января прибудет в Париж, где встретится с Себастьеном Лекорню и обсудит вооружение, которое Франция может поставить Украине. По информации агентства Reuters, у главы Минобороны Украины также запланирована встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Макрон накануне не исключил поставки истребителей Украине, заявив, что «в принципе ничего не запрещено». Он также не исключает поставки тяжелых танков Leclerc.