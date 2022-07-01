Макрон подтвердил передачу дополнительных гаубиц Caesar и бронетехники Украине

1 июля, 06:13
Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна передаст Украине дополнительные гаубицы Caesar. А также «значительное количество бронетехники».

"Франция оперативно доставит Украине необходимое для защиты оборудования, в том числе еще 6 гаубиц Caesar, и значительное количество бронетехники", - написал он в своем Twitter.

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https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/1542537653186433024?s=20&t=a0yQK4lghenQqq-U-iQcxw

Кроме того, Макрон отметил, что в НАТО решили «усилить экономическую, гуманитарную и военную поддержку Украины.

https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/1542517833367662592?s=20&t=a0yQK4lghenQqq-U-iQcxw

Накануне министр Вооруженных Сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что Франция передаст Украине еще шесть самоходных артиллерийских установок Caesar.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Бронетехника Военная помощь Эммануэль Макрон Война России против Украины

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