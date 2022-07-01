Макрон подтвердил передачу дополнительных гаубиц Caesar и бронетехники Украине 1 июля, 06:13 Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна передаст Украине дополнительные гаубицы Caesar. А также «значительное количество бронетехники».

"Франция оперативно доставит Украине необходимое для защиты оборудования, в том числе еще 6 гаубиц Caesar, и значительное количество бронетехники", - написал он в своем Twitter.



Видео дня

Кроме того, Макрон отметил, что в НАТО решили «усилить экономическую, гуманитарную и военную поддержку Украины.

Накануне министр Вооруженных Сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что Франция передаст Украине еще шесть самоходных артиллерийских установок Caesar.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.